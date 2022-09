– Odszedł do Boga wyjątkowy Człowiek, pełny osobistej skromności i pokory, wsłuchujący się w drugiego człowieka i spieszący mu z pomocą, przepełniony miłością do Boga, Ojczyzny i drugiego człowieka. ŚP Józef Wątrobski zachwycał innych swoją skromnością, życiową mądrością oraz pięknem swojego języka, który zawsze przepełniony był szacunkiem do drugiego człowieka. W postawie ŚP. Pana Józefa można było wyczuć skromność, a jednocześnie wielką siłę bijącą z wartości, które prowadziły Go przez życie, a były to bez wątpienia Bóg, Honor i Ojczyzna – tymi słowami zmarłego pożegnał prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.