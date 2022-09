Z udostępnionych danych wynika, że jest nas coraz mniej i jesteśmy coraz starsi. Od poprzedniego spisu minęła ledwie dekada i już więcej niż co piąty mieszkaniec kraju ma ponad 60 lat. Nadal przeważają liczebnie kobiety.

Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, w Polsce 31 marca 2021 r. mieszkało 38179,8 tys. osób. Więcej jest pań, mężczyźni stanowili 48,5% populacji, a kobiety 51,5%.

W porównaniu z wynikami spisu z 2011 roku, liczba ludności zmniejszyła się w 2021 r. o ok. 332 tys., tj. o 0,9%. Liczba kobiet uległa zmniejszeniu o 187,8 tys. (tj. 0,9%), a mężczyzn – o 144,4 tys. (tj. 0,8%). W okresie międzyspisowym nie uległy zasadniczej zmianie proporcje według płci.

Wstępne wyniki spisu wskazują, że w okresie 2011-2021 miały miejsce duże zmiany w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku. W okresie międzyspisowym zmniejszył się odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym – z 18,7% w 2011 r. do 18,2% w 2021 r., a także w wieku produkcyjnym – z 64,4% w 2011 r. do 60,0% w 2021 r.

Wyraźnie zwiększył się udział ludności w wieku poprodukcyjnym – z 16,9% do 21,8%, tj. o prawie 5 punktów procentowych. Oznacza to, że w ciągu dekady przybyło ponad 1,8 miliona osób mających 60-65 lat i więcej, a tym samym już ponad co 5 mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat.

