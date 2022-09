Od 3 września w 32. Batalionie Lekkiej Piechoty w Nisku trwa szkolenie kolejnych ochotników, którzy wstąpili w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Blisko 100 nowych ochotników, którzy zasilą 3. Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej imienia płk. Łukasza Cieplińskiego, ps. „Pług”, złoży przysięgę wojskową już 18 września w Leżajsku.

– Od początku tego roku, to szóste wcielenie ochotników do służby w 3. Podkarpackiej Brygadzie OT – wyjaśnia ppor. Magdalena Mac, rzecznik prasowy 3.PBOT. – 3 września w Nisku odbyło się powołanie ochotników do służby w strukturach 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ochotnicy rozpoczęli pierwszy dzień 16-dniowego szkolenia podstawowego i 8-dniowego wyrównawczego. Szkolenie jest prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę instruktorów z 3. Podkarpackiej Brygady OT.

Do służby w szeregach 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej zgłosiły się głównie osoby młode, które chcą przeznaczyć wrzesień na zdobycie nowych umiejętności. Mimo, że każdy z nich wojskowy mundur założył zapewne z innych pobudek, to od dziś wszystkich łączy jedno hasło: „Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko”.

– Decyzję o wstąpieniu do WOT podjęłam w czasie wakacji, chciałam spróbować swoich sił w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Na co dzień pracuję z młodzieżą, mam wymagające stanowisko i tutaj też czeka mnie ciężka praca. Jednak dzięki silnej motywacji pragnę iść cały czas do przodu – mówi Lucyna Paszek, która rozpoczęła szkolenie podstawowe w Nisku.

W pierwszy dzień kandydaci dopełnili niezbędnych formalności, przeszli wstępne szkolenia, wykazali się kondycją fizyczną podczas testu sprawnościowego, potem pobrali broń i umundurowanie. Przez następne dwa tygodnie będą się uczyć wojskowego abecadła. Będą ćwiczyć posługiwanie się bronią, poznają też zasady udzielania pierwszej pomocy oraz przetrwania w trudnych warunkach. W programie „szesnastki” jest także taktyka, topografia i zajęcia ogniowe.

Finałem szkolenia podstawowego jest tzw. pętla taktyczna, czyli sprawdzian wiedzy i nabytych umiejętności, a następnie przysięga wojskowa. Uroczysta przysięga wojskowa na zakończenie szkolenia podstawowego odbędzie się 18 września w Leżajsku. Po przysiędze wszyscy żołnierze zostaną skierowani do etatowych batalionów w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Sanoku, Jarosławiu i Przemyślu.