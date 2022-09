11 września na Placu Targowym w Krzeszowie odbędzie się XXV edycja „Powidlaków”. W programie – same atrakcje. Nie zabraknie stałych punktów wydarzenia, takich jak: pokaz smażenia powideł w miedzianym kotle, degustacja potraw regionalnych, wystawy rękodzieła oraz występów lokalnych artystów. Muzyczną gwiazdą będą Czerwone Gitary oraz zespół Daj To Głośniej.

„Powidlaki” są imprezą, która ma za zadanie promować produkty lokalne, przede wszystkim powidła krzeszowskie, które są zarejestrowane jako produkt lokalny, ale też inne produkty wytwarzane na terenie gminy Krzeszów oraz gmin i powiatów ościennych. Jednym z kluczowych punktów programu będzie konkurs kulinarny na „Najlepszy Produkt ze Śliwką” adresowany do kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń i grup nieformalnych z terenu województwa podkarpackiego.

„Powidlaki” to wydarzenie jedyne w swoim rodzaju ponieważ integruje wszystkie pokolenia. Podczas jednego dnia tę niewielką gminę – łączna liczba mieszkańców to ok. 4,3 tysiąca osób – odwiedza ją kilka tysięcy osób i w większości są to całe rodziny.

Program „Powidlaków 2022”

14.30 uroczysty korowód spod GOK na Plac Targowy w towarzystwie Orkiestry Detej GOK w Kuryłówce

14.50 pokazy taneczne dzieci i młodzieży ze Szkoły Mauzyki i Tańca „Świat Muzyki” z Nowej Sarzyny i GOK Krzeszów

15.10 część artstyczna w wykonaniu dzieci z przedszkoli i szkół z gminy Krzeszów

16.00 oficjalne otwarcie imprezy

16.30 koncert zespołu „Daj to głośniej”

17.30 występ grupy wokalnej „Krzeszowskie nutki” z GOK w Krzeszowie

18.00 rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego „Najlepszy produkt ze śliwką”

18.30 koncert zespołu „Love stars”

19.30 rozstrzygnięcie loterii fantowej

20.00 kncert gwiazdy wieczoru zespołu „Czerwone gitary”

22.00 koncert zespołu „Shantel”

23.00 dyskoteka pod gwiazdami

00.00 zakończenie imprezy