Dla przedszkolaków i uczniów podstawówki wrzesień jest miesiącem przejściowym. Głównie z powodu pięknej pogody kusząca jest myśl o wyjeździe na otwarte przestrzenie.

Magiczne Ogrody w Janowcu świetnie się nadają do powakacyjnych odwiedzin. Bujnie kwitnąca roślinność, wodospady i strumyki to wspaniała scenografia do przeżywania przygód. Ich scenariuszem jest oryginalna baśniowa opowieść. Teren Ogrodu kryje wiele tajemniczych zakamarków i unikalnych atrakcji, przy których cały dzień mija całkiem niepostrzeżenie. Szerokie, bezpieczne ścieżki, łąki i plaże zachęcają żeby chodzić na bosaka. Na tym obszernym terenie na odkrycie czeka 15 krain tematycznych.

Wszystkie mają związek z obecną tu baśnią. Właśnie to oryginalne połączenie ogrodu z baśnią stanowi o największej atrakcyjności Magicznych Ogrodów. Tylko tu można spotkać bohaterów oryginalnej historii tego miejsca. Po Ogrodowych alejkach przechadzają się Krasnoludy, Wróżki Smużki i Bulwiaki. Wszystkie one z radością poprowadzą gości szlakiem magicznych krain i opowiedzą jak powstały Magiczne Ogrody. Nie zabraknie także ulubionych przez dzieci Mordoli. A wszystko w niedalekiej odległości od Kazimierza Dolnego i Puław.

Wycieczka do Magicznych Ogrodów

Zaprzyjaźnione z parkiem nauczycielki wiedzą jaką wspaniałą przygodą jest wyjazd do Trzcianek grupy koleżanek / kolegów, którzy przez wiele godzin rywalizują, współpracują i przeżywają czas pełen przygód. Na grupy młodych gości oczekują oryginalne atrakcje, zbudowane z naturalnych materiałów (drewno, szkło, piasek, kamień). Wśród nich 15-metrowa Krasnoludzka Wieża Prób czyli super zjeżdżalnia. Drewniane karuzele napędzane siłą mięśni – dają z sobie z nimi radę i panie nauczycielki i same dzieci. Niezwykłym miejscem dla tych, którzy chcą oswoić swój lęk są podziemne tunele. Atrakcją, która budzi największe emocje są Drzewa czyli mosty linowe z różnymi przeszkodami, zawieszone na wysokości koron drzew. Mają łączną długość blisko 400 metrów.

Przyszli żeglarze będą mogli sprawdzić swój talent na tratwach, którymi pływa się po stawie o głębokości pół metra. Jest w parku takie miejsce, które wymaga 8 lat życia. To Mroczysko. Siedlisko zła i mrocznych bagien. Tam można zobaczyć przykutego do skały Araga. To dawny przyjaciel Zorana (założyciela Magicznych Ogrodów) zamieniony w smoka, który wybrał ciemną stronę mocy.

Na koniec na młodych gości czekają sklepy z tematycznymi pamiątkami, które będą ożywiały wspomnienia z pobytu w janowieckim parku.

Panie nauczycielki, które chcą zorganizować wycieczkę ze swoimi podopiecznymi prosimy o kontakt pod numerem 500 032 772 lub mail: szkoly@magiczneogrody.com i przedszkola@magiczneogrody.com.

Weekend Krasnoludów

W sobotę i niedzielę 10 i 11 września trwać będą obchody krasnoludzkich tradycji.

Ci pracowici, dzielni i waleczni mieszkańcy Magicznych Ogrodów będą opowiadać o zwyczajach każdego z krasnoludzkich klanów. Będzie można obejrzeć Popisowy Turniej Bojowy. Wszystkich pochłonie gra na smoczych bębnach, sprawnościowe zabawy i krasnoludzka musztra. Czas umili wszystkim

Czarodziej Fider.

