Takie pytanie kilkukrotnie usłyszeliśmy w słuchawce redakcyjnego telefonu. Dzwoniący byli zaniepokojeni faktem iż w stalowowolskiej lecznicy został powołany nowy wicedyrektor. – Szpital nie jest w najlepszej kondycji finansowej, nie ma pieniędzy m. in. na podwyżki dla pracowników, a na wicedyrektorską pensję już tak. Czemu ma służyć taka polityka? – mówił jeden z naszych czytelników.

Na stronie internetowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w zakładce „dyrekcja szpitala” możemy zobaczyć, że obok zastępcy dyrektora ds. lecznictwa i zastępcy dyrektora ds. administracyjno – eksploatacyjnych w szpitalu pojawiło się kolejne dyrektorskie stanowisko – chodzi o zastępcę dyrektora ds. finansowych. Funkcję tę pełni Anna Mikusek.

Kontaktujące się z naszą redakcją osoby, były oburzone faktem powołania kolejnego wicedyrektora w trudnych finansowo czasach dla lecznicy. – To jest bardzo dziwne posunięcie, żeby mnożyć dyrektorskie stanowiska, kiedy szpital nie ma stabilnej sytuacji finansowej. Przecież wiadomo, że na takim stanowisku najniższej krajowej się nie zarabia – denerwowała się jedna z rozmawiających z nami osób.

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z dyrektor Powiatowego Szpitala w Stalowej Woli Moniką Pachacz-Świderską pytając w jakim celu zostało utworzone to stanowisko i czym podyktowana była ta decyzja.

– W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli pojawiło się stanowisko zastępcy dyrektora ds. finansowych, ale nie jest to nic nowego. Przypominam, że takie stanowisko w naszym szpitalu funkcjonowało przez wiele lat. Teraz postanowiliśmy je przywrócić i to właśnie dlatego, że – jak zauważył czytelnik, szpital jest w trudnej sytuacji finansowej. Chcemy go z niej wyprowadzić, po to przygotowaliśmy program naprawczy, który jest już wdrażany, ale proszę pamiętać, że funkcjonowanie szpitala jest ogromnie złożone i skomplikowane, przez co wymaga bardzo wnikliwego nadzoru nie tylko medycznego, ale również finansowego. Zwłaszcza w tak dużej placówce jak nasza, która jest przecież jedną z największych na Podkarpaciu. Zresztą w strukturach wielu szpitali naszego województwa funkcjonują zastępcy dyrektora ds. finansowych bądź ich odpowiednicy – informuje Monika Pachacz-Świderska, dyrektor szpitala w Stalowej Woli.

Wcześniej obowiązki obecnego zastępcy dyrektora ds. finansowych przypisane były częściowo do stanowiska dyrektora naczelnego, część do księgowości, a część do Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.

Zakres obowiązków, jaki jest przypisany do tego stanowiska w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli mówi iż zastępca dyrektora ds. finansowych odpowiada za całokształt spraw związanych z ekonomicznym funkcjonowaniem szpitala. Zastępca dyrektora ds. finansowych zarządza finansami szpitala w sposób optymalizujący płynność finansową, rentowność oraz wartość aktywów netto poprzez: koordynowanie prac nad przygotowaniem planu finansowego szpitala oraz monitorowanie jego właściwej realizacji, koordynowanie prac nad opracowaniem właściwych korekt planu finansowego szpitala oraz sprawozdania z jego wykonania, przygotowywanie sprawozdań, analiz i prognoz dotyczących sytuacji finansowej oraz działalności szpitala.

W zakres obowiązków wpisany jest także nadzór nad finansami oraz gospodarką materiałową szpitala, ze szczególnym uwzględnieniem rachunku kosztów, nadzór nad sporządzaniem corocznych sprawozdań finansowych oraz innej obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, opiniowanie wniosków związanych z wykonywaniem uprawnień zwierzchnika służbowego, powodującego zobowiązanie finansowe szpitala. Pełnienie funkcji zastępcy dyrektora ds. finansowych wiąże się także z nadzorowaniem projektów i zadań o charakterze między działowym oraz organizowaniem współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, jak również koordynacją działań jednostek organizacyjnych szpitala, związanych z problematyką ekonomiczną i finansową i przygotowywaniem analiz ekonomicznych nowych rozwiązań i przedsięwzięć planowanych w przyszłości oraz opracowywaniem prognoz sytuacji finansowej.