Jeżeli nie chcesz stracić swoich oszczędności, zastanów się zanim prześlesz swój kod BLIK komukolwiek lub dokonasz przelewu na czyjeś konto podczas zakupów. Policjanci ostrzegają przed oszustami podszywającymi się pod naszych znajomych w popularnych komunikatorach społecznościowych. W ostatnim czasie kilka osób z powiatu niżańskiego zostało oszukanych za pomocą różnych metod m.in. metodą „na BLIK-a” tracąc po kilkaset złotych. Bądźmy czujni – nie dajmy się oszukać.

Bardzo często oszuści podszywają się pod naszych znajomych, których mamy w swoich kontaktach w komunikatorze. Równie często do tego typu oszustw dochodzi podczas zakupów internetowych. Najczęściej kończy się to utratą pieniędzy i nieotrzymaniem „zakupionego” towaru.

I tak było w ostatnich przypadkach. W minionym tygodniu, oszust, podszywając się pod pokrzywdzoną, wysyłał wiadomości do jej znajomych i rodziny prosząc o pilną pomoc finansową. W treści wysyłanych wiadomości informował, że potrzebuje pilnie gotówki. Najczęściej zdarza się tak, że kiedy pokrzywdzony zdecyduje się przesłać kod, ale chce się upewnić i zadzwonić, oszust blokuje możliwość nawiązania połączenia. Taka sytuacja powinna wzbudzić nasze podejrzenie. Jeżeli nie chcemy stracić swoich oszczędności, zastanówmy się zanim prześlemy swój kod BLIK komukolwiek. Po kilkaset złotych straciły w ostatnich tygodniach dwie mieszkanki powiatu niżańskiego podczas nieostrożnych zakupów. Pierwsza z nich dokonała przelewu środków w wysokości ponad 400 złotych na konto bankowe sprzedającego po czym kontakt z nim się urwał. Kolejna, udostępniła swój kod blik w wyniku czego oszust wypłacił z jej konta gotówkę w kwocie 800 złotych.

Kilka zasad ostrożności podczas prośby o „pilną pożyczkę”:

– zawsze warto potwierdzać tożsamość „znajomych”, którzy piszą do nas przez internetowe komunikatory, najlepiej zadzwonić do takiej osoby,

– stosujmy dwuskładniowe uwierzytelnienie swoich kont społecznościowych (wówczas o wiele trudniej przejąć nasze konto – zalogowanie się wymaga potwierdzenia sms),

– zawsze sprawdzaj dane transakcji przed jej zatwierdzeniem w aplikacji bankowości mobilnej (przestępca nie skorzysta z kodu, dopóki nie potwierdzimy transakcji na naszym telefonie),

– chroń swój telefon oraz szczególnie pin do aplikacji mobilnej banku.

Jak nie dać się oszukać w przypadku zakupów w Internecie?

– bądź czujny, gdy otrzymasz wiadomość od kupującego, że już wpłacił, bądź wpłaci pieniądze za sprzedawany przez Ciebie przedmiot, a Ty jedynie poprzez wejście w link i podanie danych karty bankomatowej będziesz miał pieniądze na swoim koncie,

– nie należy podawać numeru karty i specjalnego kodu zapisanego na karcie. To kod zwany CVV2/CVC2 i nadrukowany jest obok podpisu,

– czytaj każdą wiadomość z kodem autoryzacyjnym, którą dostaje z banku, zanim wykorzystasz go nie wiedząc co autoryzujesz,

– każde finalizowanie transakcji poza portalem aukcyjnym czy to przez wiadomości mailowe, sms-y i komunikatory, które zwierają linki powinno wzbudzić naszą czujność,

– zwróć uwagę na pisownie w wiadomości – jeśli to oszustwo często zawiera błędy i literówki,

– każdy sposób wywarcia na nas presji czasu, pośpiechu, szybkiego sfinalizowania transakcji powinno wzmóc nasza czujność.

Pamiętaj! Weryfikuj kto i co do Ciebie pisze. Nie wpisuj nigdzie numeru swojej karty. Nie klikaj w nieznajome linki do stron. Apelujemy o rozwagę i ostrożność. Nie daj się oszukać.