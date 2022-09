– Zaawansowanie prac to ok 49 proc., wykonano: przebudowę infrastruktury kolidującej, budowę kolektora deszczowego, rozpoczęto roboty drogowe. Obecnie prowadzona jest przebudowa infrastruktury podziemnej, prace związane z wykonanie drogi manewrowej i miejsc postojowych (od strony torów) – informuje stalowowolski magistrat

W lutym 2022 r. ruszyły pierwsze prace związane z kompleksową przebudową ulicy Okulickiego w Stalowej Woli. Modernizacji poddany zostanie odcinek o długości ponad 500 metrów od ZBR Spółdzielni Mieszkaniowej do powstającego wjazdu do ulicy Przemysłowej pod torami kolejowymi.

W ramach nowego układu drogowego uporządkowana zostanie infrastruktura nadziemna i podziemna, umożliwiając posadzenie 130 drzew oraz 3160 m kwadratowych krzewów.

Pasy zieleni zaplanowane są po obu stronach pasów ruchu. Z pasami zieleni sąsiadują chodniki i ścieżki rowerowe, a za nimi znajdują się jezdnie manewrowe i miejsca postojowe.

Na wysokości „Kokoszej Górki” zrezygnowano z istniejących, jak i projektowanych miejsc postojowych, co doprowadzi do powiększenia terenu zieleni w tym miejscu. Zaplanowano tam ogród kieszonkowy osłonięty żywopłotem do wysokości 1,5 m oraz szpalerem drzew. Kompozycję uzupełnią trwałe, ozdobne rośliny jak: irgi, rokitniki, jałowce, wrzosy, róże, kocimiętki. Przez środek ogrodu poprowadzona będzie ścieżka z nawierzchni mineralnej, wzdłuż której umieszczone będą ławki: 2 ławki o długości 180 cm i 4 ławki pojedyncze.

W ramach projektu przewidziano 17 ławek o długości 180 cm umieszczonych wzdłuż chodników, w zatokach żwirowych. Pomiędzy nimi zostaną rozlokowane kosze na śmieci. W projekcie przebudowy ulicy uwzględniono zastosowanie zielonych przystanków.