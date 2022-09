Ku końcowi zbliżają się roboty przy budowie bezkolizyjnego przejazdu pod torami od ulicy Okulickiego do ulicy Przemysłowej w Stalowej Woli. Większość prac została już wykonana. Pierwotnie zadanie miało być gotowe na koniec wakacji, jednak termin oddania inwestycji przesunięto. - Planowany termin zakończenia robót to 10 listopada 2022 r., oddanie do użytkowania to grudzień 2022 r. – informuje magistrat.

Trwa budowa zachodniej obwodnicy Stalowej Woli. Nowa droga będzie biegła od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II, pod trzema torami kolejowymi, a następnie połączy się z ul. Przemysłową. To rozwiązanie komunikacyjne ma wyprowadzić ruch z centrum Stalowej Woli i małych ulic.

Częścią składową tego zadania jest przebudowa skrzyżowania dróg Okulickiego, Wojska Polskiego, 11 Listopada i Okrężnej. W miejscu tym miało powstać skrzyżowanie skanalizowane. W związku z wnioskami mieszkańców zdecydowano się na zmianę, będzie tam sygnalizacja świetlna.

– Zaawansowanie prac to ok 88 proc. Do wykonania zostały: warstwy ścieralne nawierzchni drogowych, montaż ekranów akustycznych, montaż sygnalizacji świetlnej, oznakowanie dróg, zieleńce, prace wykończeniowe i porządkowe – informuje Urząd Miasta w Stalowej Woli.

Po zakończeniu inwestycji wszyscy, którzy będą jechać od strony Tarnobrzega, ulicy Przemysłowej w stronę obwodnicy, ominą osiedla mieszkalne, wjeżdżając tunelem w ulicę Okulickiego, w kierunku ul. Chopina. W planach jest też usytuowanie ekranów akustycznych od strony osiedla domków jednorodzinnych i od strony bloków.

Zadanie realizowane jest przy wsparciu środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

