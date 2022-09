W przeddzień inauguracji XXX edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, Huta Stalowa Wola S.A. zawarła z Agencją Uzbrojenia kontrakt na dostawy wybranych elementów do dwóch dodatkowych Dywizjonowych Modułów Ogniowych REGINA wyposażonych w 155 mm samobieżne haubice KRAB.

Huta Stalowa Wola S.A. wyprodukuje i dostarczy do Sił Zbrojnych RP 48 egzemplarzy samobieżnych haubic KRAB oraz sprzęt towarzyszący łącznie 33 wozy dowodzenia, wozy amunicyjne oraz warsztaty remontów uzbrojenia dla dwóch Dywizjonowych Modułów Ogniowych REGINA. Kontrakt zostanie zrealizowany w latach 2025-2027, jego wartość to ponad 3,8 mld zł.

– Kolejne, znaczące zamówienie na dostawy wybranych elementów DMO REGINA to najlepsza odpowiedź na wszelkie pytania, które padają w ostatnim czasie w kontekście Huty Stalowa Wola S.A. Kontrakt to kolejne potwierdzenie naszych kompetencji, kunsztu naszych technologów oraz potencjału, jaki drzemie w krajowym przemyśle zbrojeniowym. Mogę obiecać, że to nie jest nasze ostatnie słowo w tym temacie – powiedział Sebastian Chwałek Prezes Zarządu PGZ S.A.

– Konsekwentnie rozwijamy nasze zdolności produkcyjne, co pozwala na oferowanie naszym klientom coraz szerszej oferty produktowej. Samobieżne haubic KRAB, moździerze RAK, systemy wieżowe ZSSW-30 czy niszczyciele czołgów to rozwiązania, którymi już dziś zajmuje się nasza produkcja. Kolejnym krokiem dla naszej spółki jest produkcja Nowego Bojowego Pływającego Wozu Piechoty BORSUK, który już niedługo pojawi się w Siłach Zbrojnych RP – podkreślił Jan Szwedo Prezes Zarządu HSW S.A.

Pierwszy DMO REGINA został dostarczony do SZ RP w 2017 r. na podstawie umowy wdrożeniowej zawartej pomiędzy Hutą Stalowa Wola S.A. a Inspektoratem Uzbrojenia z dnia 12 maja 2008 r. Umowa na dostawy czterech DMO REGINA (w sumie 96 jednostek ogniowych sh KRAB wraz z pojazdami specjalistycznymi) została podpisana przez HSW z Inspektoratem Uzbrojenia 14 grudnia 2016 r. Łączna liczba dział przewidziana wyżej wymienionymi umowami oraz aneksem z dn. 16 grudnia 2020 r. to 170 sztuk, które znajdą się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.

