4 września na kortach przy ulicy Wyszyńskiego obchodzono Narodowy Dzień Tenisa. Stalowa Wola była jednym z 14 miast, któremu Polski Związek Tenisowy przyznał organizację tego wydarzenia.

Była to piąta edycja Narodowego Dnia Tenisa. Po raz drugi święto obchodzono aż w 14 miastach i po raz drugi PZT przyznał organizację wydarzenia Miejskiemu Klubowi Tenisowemu w Stalowej Woli:

– Dostaliśmy rekomendację związku po raz drugi, ale dla nas to jest siódma taka impreza. Wcześniej przez pięć lat organizowaliśmy Piknik z Rakietą – mówi Stanisław Wierzgacz, dyrektor MKT.

Narodowy Dzień Tenisa organizowany jest w formie pikniku dla rodzin. Tego dnia korty odwiedziło kilkaset osób. Najwięcej atrakcji czekało na dzieci. Były konkursy i dmuchańce oraz darmowe lekcje gry w tenisa. Odbyła się Tenisowa Talentiada, czyli największe drużynowe rozgrywki dla dzieci do lat dziesięciu w Polsce. W tym roku przypada dwudziestolecie tego turnieju, a w ubiegłym roku stał się on częścią globalnego projektu KINDER Joy of moving. O awans do półfinałów starały się sześcioosobowe drużyny mieszane.

Przy Wyszyńskiego mecz pokazowy rozegrały Zuzanna Bednarz – Mistrzyni Polski i reprezentantka kadry A oraz Oliwia Sybicka – pięciokrotna Mistrzyni Polski do lat 12 i 14, zawodniczka MKT, podopieczna trenera Włodzimierza Pikulskiego.

Na kortach pojawił się znany dziennikarz i komentator sportowy Edward Durda. W ramach święta dzień wcześniej rozegrano amatorski turniej deblowy. – Festiwal Par Tenisowych odbył się na kortach przy Skoczyńskiego. Był to turniej deblowy mężczyzn i turniej miksta. Udział w nim wzięło 16 par. Nie narzekamy w klubie na brak pracy. W tenisa może grać każdy, młodzi i starsi – zachęca dyrektor klubu.

Wydarzenie urozmaiciła plenerowa zumba z Moniką Marszałek.

Organizowany przez PZT Narodowy Dzień Tenisa współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

4 września aż dziewięć osób zdecydowało o rozpoczęciu swojej przygody z tą dyscypliną sportu.

(EZ)