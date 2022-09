Przypomnijmy, że z dniem 1 lipca 2022 r. zostały wprowadzone w HSW SA zmiany w Regulaminie Wynagradzania. Główne nowe regulacje to aktualizacja stanowisk pracy i stawek wynagrodzenia zasadniczego, co szczegółowo określa „Załącznik nr 1 do Regulaminu Wynagradzania HSW SA”.

Duże zmiany, dobre dla nowo zatrudnionych pracowników, wprowadzono w zasadach przyznawania i wypłacania nagród jubileuszowych. I tak stanowią one, iż pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe za wieloletnią pracę w wysokości:

– 50% podstawy wymiaru – po 5 latach pracy, – 100% podstawy wymiaru – po 10 latach pracy, – 150% podstawy wymiaru – po 15 latach pracy, – 200% podstawy wymiaru – po 20 latach pracy, – 250% podstawy wymiaru – po 25 latach pracy, – 300% podstawy wymiaru – po 30 latach pracy, – 350% podstawy wymiaru – po 35 latach pracy, – 400% podstawy wymiaru – po 40 latach pracy, – 450% podstawy wymiaru – po 45 latach pracy

Po przepracowaniu każdych następnych pięcioletnich okresów pracy nagroda ulega zwiększeniu o dalsze 50% podstawy wymiaru.

Trzeba pamiętać, iż procentową wysokość nagrody jubileuszowej ustala się wyłącznie za staż pracy w HSW S.A. i tylko z ostatniego, ciągłego okresu zatrudnienia. A podstawę wymiaru nagrody jubileuszowej stanowi stawka wynagrodzenia zasadniczego przysługującego w dniu nabycia prawa do nagrody.

Nagrodę wypłaca się po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody, w najbliższym terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę.

W razie rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w pełnej wysokości, w najbliższym terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę.

Decyzje w sprawach spornych dotyczących uprawnień do nagrody jubileuszowej, podejmuje pracodawca współdziałając z Zakładową organizacją związkową, stosownie do art. 23 2 Kodeksu pracy.

Pracownicy, którzy przed wejściem w życie tego aneksu posiadali co najmniej 15 letni staż pracy – uprawniający do nagrody jubileuszowej – zachowują prawo do nagród jubileuszowych według poprzednich zasad.