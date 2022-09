– Zaawansowanie prac to ok. 90 proc. Do wykonania pozostały: wykończeniowe roboty brukarskie, montaż obiektów małej architektury, uruchomienie fontanny, montaż toalety, rozbiórki starych słupów elektrycznych, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, oznakowanie dróg, prace wykończeniowe i porządkowe.– informuje stalowowolski magistrat.