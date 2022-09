Stal Stalowa Wola pokonała przy „akompaniamencie” wspaniale dopingującej i licznej widowni Wisłokę Dębica i zachowała fotel wicelidera.

Początek należał do gości. W 7. minucie Jakub Siedlecki wypatrzył wbiegającego w pole karne Kamila Rębisza, obsłużył go dokładnym podaniem i ten z bliskiej odległości wpakował piłkę do stalowowolskiej bramki.

Stal ruszyła do odrabiania strat, ale defensorzy Wisłoki grali bardzo uważnie i na niewiele pozwalali stalowcom. Do 28. minuty. Wtedy to po zagraniu Łukasza Soszyńskiego celnym strzałem z pola karnego popisał się Michał Kitliński.

Stal do końca pierwszej połowy posiadała lekką przewagę, lecz nie potrafiła jej udokumentować zdobyciem drugiej bramki.

Zrobiła to kwadrans po przerwie. W 52. minucie arbiter uznał, że Smoleń na 15 metrze sfaulował Kitlińskiego, do którego wrzucił piłkę Kowalski i podyktował rzut karny. Goście przez długą chwilę nie chcieli pogodzić się z decyzją sędziego i doszło do przepychanek. Najbardziej krewkim uczestnikiem boiskowej „zadymy” był bramkarz Wisłoki, któremu najbardziej puściły nerwy i za uderzenie w twarz Szuszkiewicza, został ukarany czerwoną kartką. Po kilku minutach udało się wznowić grę. Jakub Kowalski ustawił piłkę na 11 metrze i pokonał rezerwowego bramkarza Wisłoki, Kacpra Ważnego. Była to piąta wykorzystana „jedenastka” kapitana Stali w tej rundzie.

Grająca w dziesięciu Wisłoka nie poddawała się. Walczyła do końca, ale wyrównującej bramki zdobyć się jej nie udało.

STAL STALOWA WOLA – WISŁOKA DĘBICA 2:1 (1:1)

0-1 Rębisz (7), 1-1 Kitliński (28), 1-2 Kowalski (60 – rzut karny)

STAL: Smyłek – Kowalczyk, Grasza, Kucharczyk, Ziarko – Myszogląd (65 Marut), Soszyński, Szuszkiewicz, Duda (75 Khorolskyi), Kitliński (75 Grabarz) – Iwao (81 Stępniowski).

WISŁOKA: Daniel – Surma, Staszczak (70 Boksiński), Kardyś, Król, Rębisz (84 Maślany), Fedan, Siedlecki (60 Siedlik), Łanucha, Smoleń (60 Maik) – Jędryas (60 Ważny).

Sędziował Sebastian Godek (Rzeszów). Żółte kartki: Iwao, Smyłek, Khorolskyi, Grabarz – Staszczak, Król, Maik, Kardyś. Czerwona kartka Daniel (54 – niesportowe zachowanie). Widzów 1000.