W Miejskiej Bibliotece Publicznej mieszkańcy Stalowej Woli przeczytali publicznie fragmenty dzieła Adama Mickiewicza „Ballady i romanse”. A wszystko w ramach Narodowego Czytania, jakie w całej Polsce zorganizowano 3 września.

Rok 2022 to Rok Romantyzmu Polskiego, a jako lekturę do tegorocznego Narodowego Czytania wybrano właśnie „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Zostały one opublikowane w czerwcu 1822 roku w Wilnie jako główna część pierwszego tomu „Poezyj” Adama Mickiewicza. Pisany w latach 1819–1821 cykl wierszy wyznaczył początek dziejów poezji romantycznej w Polsce, stając się dla nowej epoki jednym z najważniejszych punktów odniesienia.

Stalowowolanie, którzy zgłosili chęć czytania dzieła Mickiewicza zaprezentowali 6 ballad: Romantyczność, Świtezianka, Rybka, Lilie, Powrót taty oraz Pani Twardowska. Czytającymi byli: Elżbieta Ferlejko, Ewa Krukowska, Monika Markowska, Sara Sharkey, Agnieszka Słuchocka, Beata Sudoł-Kochan, Elżbieta Żurawska, Grzegorz Męciński, Artur Ofiara, Zbigniew Partyka, Waldemar Pawłowski, Piotr Słuchocki oraz Ryszard Zemła.

Biblioteka nie skupiła się jedynie na literaturze, ale przygotowała też szereg ciekawych atrakcji związanych z czytelnictwem. Była wystawa poświęcona dziełu naszego narodowego wieszcza. Każdy przybyły mógł w swoim egzemplarzu dzieła Mickiewicza odcisnąć okolicznościową pieczęć i zabrać ze sobą specjalną przypinkę, przygotowaną przez bibliotekarzy specjalnie z okazji tegorocznego Narodowego Czytania. Przed publicznością zaprezentowali się również muzycy i wokaliści – kapela ludowa i chórek „Lasowianka” Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli pod kierownictwem artystycznym Edwarda Horoszki (opracowanie muzyczne) za emisję głosu odpowiedzialna była zaś Magdalena Drozd. Kapela zagrała w składzie: Agata Szozda, Kamil Dul, Jakub Koziarz, Dawid Nowak, zaś chórek to 6 utalentowanych wokalistek: Julia Dziuba, Karolina Latawiec, Wiktoria Hausner, Oliwia Hausner, Loretta Popek, Wiktoria Partyka.

Kto nie mógł przybyć do biblioteki 3 września, a chce wbić okolicznościową pieczęć do swojego zbioru „Ballad i romansów”, może to zrobić w Bibliotece Głównej w Czytelni. Znana jest już lektura przyszłorocznej edycji Narodowego Czytania. Będzie nią „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.