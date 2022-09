Za nami coroczne uroczyste celebrowane Święta Plonów, czyli Dożynek Powiatu Niżańskiego. Tradycyjnie przy ich okazji starosta niżański wyróżnił wiodących rolników z terenu Powiatu Niżańskiego oraz nagrodził najlepszych uczniów.

Wyróżnieni rolnicy prowadzą gospodarstwa rolne zajmujące się między innymi uprawą zbóż i ziemniaków. Hodują też bydło mleczne i trzodę chlewną. Ich gospodarstwa wyposażone są w szereg maszyn potrzebnych do produkcji rolnej, których zakup w dużym stopniu był współfinansowany ze środków unijnych.

Wśród najlepszych rolników podczas Dożynek Powiatowych wyróżnienia otrzymali: Jan Szwedo z gminy Harasiuki, Zbigniew Martyna (Jarocin), Józef Rychlik (Jeżowe), Zbigniew Pudełko (Krzeszów), Piotr Cagara (Nisko), Robert Burdzy (Rudnik nad Sanem) oraz mieszkaniec gminy i miasta Ulanów Stanisław Oleksak.

Nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce, pracowali na rzecz swojej szkoły i lokalnego środowiska, rozwijają swoje talenty muzyczne oraz odnoszą sukcesy we współzawodnictwie sportowym. Najlepszym uczniom poszczególnych gmin powiatu wręczono dyplomy i karty podarunkowe. W gronie wyróżnionych znaleźli się: Julia Pierścionek z gminy Harasiuki, Karolina Warchoł (Jarocin), Paweł Kiełb (Jeżowe), Julia Szałaj (Krzeszów), Szymon Walczak (Nisko), Weronika Reichert (Rudnik nad Sanem) i Katarzyna Szewc (Ulanów).

Nagrodę Starosty Niżańskiego otrzymała uczennica Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku Andżelika Pałka.

– Rolnicy Powiatu Niżańskiego, zwracam się do Was z wyrazami wdzięczności i z serca dziękując za tegoroczne plony, które są wynikiem niestrudzonej oraz wytrwałej pracy. Przyjmijcie słowa najwyższego uznania za troskę o polską ziemię, codzienny wysiłek, a także wytrwałość w zmaganiach z kaprysami pogody. W drugiej kolejności pragnę złożyć podziękowania wyróżnionej niżańskiej młodzieży. Uczniowie, całoroczny trud i praca, którą wkładaliście, opłaciła się. Niech te gratulacje i wyróżnienia będą dla Was kolejną motywacją w osiąganiu upragnionych celów – tymi słowami zwrócił się do wyróżnionych i nagrodzonych podczas dożynek starosta niżański Robert Bednarz.

