Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego odbył się w niedzielę, 21 sierpnia, na obiektach Miejskiego Klubu Sportowego „Sokół” Nisko. Jury wybrało go spośród 15 zgłoszonych potraw, które przygotowały między innymi okoliczne Koła Gospodyń Wiejskich.

W tegorocznym konkursie uczestniczyło 15 podmiotów – Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń i grup nieformalnych, które przygotowały potrawy konkursowe. – Powiat niżański już po raz piąty organizuje Konkurs na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego, który skierowany jest do podmiotów zajmujących się wytwarzaniem tradycyjnych kulinarnych produktów lokalnych. Za każdym razem cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem – zarówno tych, którzy chcą uczestniczyć w konkursie, jak i tych, którzy chcą zapoznać się i zdegustować nasze lokalne kulinarne arcydzieła. Dzięki takiej formie przekazu możliwe jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców i zwiększenie udziału mieszkańców w kultywowaniu i promowaniu tradycji regionu – mówi starosta niżański Robert Bednarz.

Wszystkie 15 potraw zgłoszonych do konkursu oceniła 4-osobowa Komisja Konkursowa, której decyzją I nagrodę otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich Cholewianki za „Cielęcinę z kurkami podawaną w bułeczce razowej domowego wypieku”, II nagrodę zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich „Przędzelanki” w Przędzelu za „Bryzol po chłopsku z deserem gospodyni”, natomiast III – KGW „Nowosielczanki” w Nowosielcu za „Botwinkową rozkosz”. Wszystkie pozostałe podmioty biorące udział w konkursie również otrzymały nagrody finansowe – wyróżnienia.

Organizatorem V Powiatowego Konkursu na Tradycyjny Produkt Kulinarny był Powiat Niżański, a dodatkowymi Partnerami KSOW przy realizacji tego wydarzenia byli: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku oraz Niżańskie Stowarzyszenie dla Kultury.

