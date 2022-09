123 ochotników dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w minioną niedzielę na placu Wolności w Nisku wypowiedziało słowa roty przysięgi wojskowej. Złożenie przysięgi na sztandar 18. Dywizji Zmechanizowanej było zwieńczeniem 28-dniowego szkolenia podstawowego. Słów przysięgi wspólnie z najbliższymi młodych żołnierzy wysłuchał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Złożenie przysięgi w sercu Niska zwieńczyło blisko miesięczne szkolenie podstawowe, które przeszli żołnierze. Teraz przed nimi kolejny etap służby, czyli 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne.

W przysiędze, którą zorganizowano na placu Wolności, uczestniczyły rodziny ślubujących żołnierzy, mieszkańcy Niska i okolic oraz wojewoda Ewa Leniart, posłowie na Sejm RP Rafał Weber i Jerzy Paul, samorządowcy i przedstawiciele służb mundurowych. Obecny był także minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który podkreślał, że silne wojsko, to bezpieczny kraj.

– Dzięki silnemu Wojsku Polskiemu Polska jest bezpieczna. To jest właśnie zasadnicze przesłanie. Koordynując działania z panem prezydentem Andrzejem Dudą, poprzez prace Komitetu ds. Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych, na którego czele stał do niedawna pan premier Jarosław Kaczyński stworzyliśmy ustawę, która daje nam fundamenty rozwoju, zwiększenia siły Wojska Polskiego. Przez rozwijanie liczebne, wyposażanie wojska w nowoczesną broń. Poprzez ćwiczenia wojskowe, ćwiczenia z wojskami NATO, przez to, że właśnie tak dynamicznie rozwijamy jednostki wojskowe – podkreślił wicepremier.

Minister Błaszczak, zwrócił się też do żołnierzy składających przysięgę. – Dziękuję za decyzję o przystąpieniu do szkolenia podstawowego w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. To bardzo ważne wydarzenie. Przed chwilą zostaliście oficjalnie żołnierzami Wojska Polskiego. Bardzo się cieszę, że dominująca większość z was postanowiła zostać żołnierzami zawodowymi. A więc będziecie kontynuować szkolenie specjalistyczne. Jakaś część z was postanowiła przystąpić do terytorialnej służby wojskowej, więc będziecie służyć jako żołnierze WOT. To formuła, która pozwala na łączenie aktywności zawodowej czy studiów ze służbą wojskową. Jakaś część przejdzie do rezerwy, ale też za to wam dziękuję, że zdecydowaliście się podjąć służbę dobrowolną – mówił do żołnierzy Mariusz Błaszczak.

Przypomnijmy. Żołnierze, którzy w niedzielę składali przysięgę zakończyli pierwszy etap szkolenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, który rozpoczął się w maju. Od tego momentu tylko na Podkarpaciu zgłosiło się ponad 300, a w całej Polsce około 13000 ochotników. Szkolenie obejmowało musztrę, regulaminy wojskowe oraz zasady posługiwania się bronią.