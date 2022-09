Do redakcji Sztafety zgłosił się mieszkaniec Stalowej Woli skarżąc się, że nie może umówić się na spotkanie z prezydentem miasta. – Od dłuższego czasu próbowałem umówić się na rozmowę. Niestety mimo wizyt w urzędzie, kontaktu telefonicznego, nie udało mi się uzyskać terminu spotkania. Tak nie może być, żeby prezydent miasta był niedostępny dla mieszkańców – denerwował się mężczyzna.

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie ze stalowowolskim magistratem. – Termin spotkania z prezydentem w danej sprawie uzależniony jest od jego służbowego kalendarza, który obejmuje spotkania, wyjazdy, delegacje, urlopy etc. Prezydent spotyka się na bieżąco z mieszkańcami na ile czas i obowiązki mu na to pozwalają. Prezydent miasta nie zastępuje jednak roli merytorycznych wydziałów urzędu, które w pierwszej kolejności są zobowiązane do rozwiązywania zgłaszanych przez mieszkańców spraw. Każda z nich jest indywidualnie rozpatrywana i przekazywana do odpowiedniego wydziału. Jeśli sprawa wymaga konsultacji z prezydentem miasta, wówczas zostaje wyznaczony termin spotkania – poinformował magistrat.

Zaznaczając iż każdy mieszkaniec, który chce zgłosić swoją sprawę prezydentowi miasta przedstawia ją wyznaczonemu w Urzędzie Miasta pracownikowi do spraw kontaktów z mieszkańcami (Urząd Miasta, ul. Wolności 7, pokój nr 15 – parter, tel. 15 643 35 98).

Pracownik przekazuje powyższą sprawę do sekretariatu pana prezydenta z prośbą umówienia terminu spotkania. W przypadku nieobecności pracownika (choroba, urlop) obowiązki rejestracji zgłaszanych przez mieszkańców spraw przejmuje sekretariat prezydenta zarówno w budynku przy ulicy Wolności jak i przy ulicy Kwiatkowskiego.