W naszym województwie uprawnieni mają do wykorzystania w sumie ponad 231 tys. bonów turystycznych na łączną kwotę przekraczającą 200 mln zł. Nadal jednak ponad 121 tys. bonów nie zostało wykorzystanych w pełni, w tym 32,5 tys. nieaktywowanych.

Na Podkarpaciu liczba bonów to ponad 231 tys., z czego aktywowano ich dotychczas 198,5 tys., a całkowicie wykorzystano 110 tys. Nadal ponad 32,5 tys. bonów nie zostało aktywowanych.(na łączną kwotę 21 mln zł). Bon jest ważny do końca września 2022 roku. Można z niego skorzystać nie tylko na Podkarpaciu – ale na terenie całego kraju. Dotychczas bonami zrealizowaliśmy płatności na 147 mln zł. Bon na Podkarpaciu można wykorzystać w 1474 miejscach, a w całym kraju w ponad 31 tys. – mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.

Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla rodzin, a także dla branży turystycznej, która ucierpiała w wyniku COVID-19. Bon przyznawany jest na każde dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy „Rodzina 500 plus”. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością dostaną dwa bony w wysokości 500 zł. Aby otrzymać drugi, należy złożyć odpowiednie oświadczenie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

„Bon przyznawany jest w formie elektronicznej. Trzeba go aktywować. Można to zrobić

w dowolnym momencie. Warto jednak nie odkładać tego na ostatnią chwilę i aktywować go wcześniej. Ma unikalny 16-cyfrowy numer i jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Po zalogowaniu na PUE ZUS wybieramy zakładkę – Ogólny, a następnie w menu bocznym – Polski Bon Turystyczny. Aby aktywować bon należy podać swój aktualny adres e mail oraz numer telefonu komórkowego. Nie podlega on wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze” – informuje rzecznik.

Bonem zapłacimy za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane w Polsce przez przedsiębiorców turystycznych oraz organizacje pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT). Aktualna lista podmiotów, w których można skorzystać z bonu jest na stronach: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl, www.polska.travel.

Bonem można zapłacić do 30 września 2022 r. Jeśli do tego dnia zapłacimy za usługę za pomocą bonu, możemy z niej skorzystać po tym terminie. Więcej informacji na temat na temat bonu oraz instrukcję jak go aktywować i używać znaleźć można na stronie internetowej ZUS. Można także skontaktować się z nami dzwoniąc na infolinię w sprawie bonu turystycznego – nr tel. 22 11 22 111.