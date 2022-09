1 września we wszystkich szkołach uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny 2022/2023. Nie inaczej było w Stalowej Woli. W ławach szkolnych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest miasto Stalowa Wola zasiądzie około 4800 dzieci, z czego około 500 osób to pierwszoklasiści. W oddziałach przedszkolnych i przedszkolach nowy rok szkolny rozpoczyna 1680 dzieci. Blisko 4,5 tysiąca uczniów rozpoczęło rok szkolny w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Stalowowolski. Mowa o ośmiu placówkach, w tym jednej policealnej.

Podobnie jak w latach ubiegłych również i w tym roku miasto Stalowa Wola czas wakacji wykorzystało na przeprowadzenie niezbędnych remontów w placówkach oświatowych, tak aby przed pierwszym dzwonkiem poprawić komfort i bezpieczeństwo uczniów.

– Największe zadania były prowadzone w szkole podstawowej nr 12 – wymiana dużego pionu sanitarnego. W tej chwili prace te są na ukończeniu. Duży zakres prac był również w szkole podstawowej nr 4 gdzie było wymieniane ogrodzenie, które już zagrażało bezpieczeństwu, ale też nie dodawało odpowiedniego wizerunku i miastu i szkole. Oprócz zadań w szkołach mamy również inwestycje w naszych przedszkolach. Największa z nich to jest pełny remont kuchni w przedszkolu nr 6, za blisko 600 tys. zł. Tak naprawdę w każdej placówce były realizowane mniejsze zadania poprawiające komfort i bezpieczeństwo – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Wspomniał także, że dzień 1 września jest okazją do pokazania szerszemu gronu nowej hali sportowej wybudowanej przy szkole podstawowej nr 3. – Zadanie jest ukończone od ponad roku, ale do tej pory pandemia i inne okoliczności sprawiały, że ten obiekt jeszcze nie mógł być zaprezentowany. Całe zadanie za 9 mln 200 tys. zł z czego dofinansowanie z ministerstwa sportu to 2,5 mln zł – mówił włodarz miasta.

Inwestycja to nie tylko hala sportowa, ale również dobudowane skrzydło administracyjne, szatnie, zaplecze sportowe, sale które są wykorzystywane do zajęć rehabilitacyjnych. Miasto ma też w planach kolejne duże inwestycje w infrastrukturę oświatową.

– Plany na przyszłość są bardzo duże, przygotowywane już jest zadanie dotyczące rozbudowy szkoły podstawowej nr 11. Mam nadzieję, że początkiem roku będzie ogłoszony przetarg. Zadanie ma już pozwolenie na budowę, pewnie na wiosnę, przyszłego roku rozpocznie się budowa nowego, bardzo nowoczesnego skrzydła. Mamy w tej chwili trwającą i finalizowaną budowę żłobko-przedszkola na blisko 200 dzieci. Mam nadzieje, że w zimie ten obiekt będzie oddany do użytkowania – mówił włodarz miasta.

Gmina w planach ma także budowę hali sportowej przy PSP nr 7. Trwa proces projektowania. – W nowym roku powinien być ogłoszony przetarg i prace powinny rozpocząć się na wiosnę – mówił Lucjusz Nadbereżny.

Miasto przymierza się też do budowy nowego przedszkola w miejsce przedszkola nr 12, które przeznaczone jest do wyburzenia. Następne w kolejce do wyburzenia będzie przedszkole nr 9.

W nowym roku szkolnym, w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Stalowowolski, naukę 1 września rozpoczęło dokładnie 4 468 uczniów. Poniżej liczba uczniów w poszczególnych szkołach:

– Zespół Szkół Ogólnokształcących, I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej – 866 uczniów, w tym 268 pierwszoklasistów)

– Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego – 891 uczniów, w tym 298 pierwszoklasistów

– Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki – 863 uczniów, w tym 230 pierwszoklasistów

– Zespół Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego – 675 uczniów, w tym 165 pierwszoklasistów

– Centrum Edukacji Zawodowej – 675 uczniów, w tym 191 pierwszoklasistów

– Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych – 132 uczniów, w tym 31 pierwszoklasistów

– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 253 uczniów, w tym 110 słuchaczy pierwszego roku

– Medyczna Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej – 113 słuchaczy, w tym 72 słuchaczy pierwszego roku.

– Tegoroczny nabór był bardzo dobry, z tej liczby uczniów jestem zadowolony. Mamy atrakcyjną ofertę kształcenia ogólnego i zawodowego, dlatego też przychodzi do nas młodzież nie tylko z naszego powiatu, ale też z ościennych. Ponadto od ubiegłego roku szkolnego prowadzimy także Medyczną Szkołę Policealną, która oferuje kształcenie w ciekawych zawodach medycznych – mówił starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.