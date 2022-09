Połączenie baśni i ogrodu to najbardziej pojemna metafora życia, gdzie rządzą prawa natury i opowieści, a czas toczy się niespiesznie.

Rodzinny Park Tematyczny w Trzciankach to miejsce gdzie wszystko wydaje się być normalne. W przeciwieństwie do świata, który nas otacza i pędzi na złamanie karku nie wiadomo gdzie. Magiczne Ogrody zachwycają swym pięknem. Na dużym obszarze można tu zobaczyć wiele wspaniałych kwiatów, krzewów i drzew. Wodospady i strumyki wprowadzają nas w błogi nastrój. Kiedy znajdziemy się wewnątrz, możemy robić to co chcemy. Nic nie zmusza nas do zaliczenia wszystkich atrakcji od razu. Atrakcji, które łączą się z oryginalną baśniową opowieścią a ta wypełnia Ogród niezwykłymi wydarzeniami i postaciami.

Czas zaangażowania

Każdy z gości odwiedzających Magiczne Ogrody Janowiec decyduje o tym czy angażuje się w zabawy, czy relaksuje się na leżaku czy trawie. Unikalne atrakcje, zbudowane z naturalnych materiałów, to fantastyczne miejsce do budowania więzi rodzinnych i współpracy. Ogrodowe karuzele są napędzane siłą mięśni tatusiów lub dziadków. Wszystkim towarzyszy tu rodzinna atmosfera, na ogrodowych alejkach czy w tematycznych krainach można spotkać uśmiechnięte twarze. Dodatkowym atutem tego miejsca, jest edukowanie młodych ludzi przez baśń. Oznacza to ich utożsamianie się z baśniowymi bohaterami i odróżnianie dobra od zła.

Mamy cenią sobie sensorykę Ogrodu. Wpływa ona na rozwój połączeń nerwowych. Dzieje się tak dzięki wielu bodźcom, które docierają do wszystkich zmysłów małego człowieka. Wielu z nich z radością chodzi tu boso.

To wszystko powoduje, że znacząca ilość gości przyjeżdża do Magicznych Ogrodów co najmniej po kilka razy. W pozostawianych opiniach piszą, że spokojem napełnia ich wiedza, że jest takie miejsce na Ziemi i że wiedzą, że na pewno tu jeszcze kiedyś wrócą.

Wzruszające zdarzenia

Urocze miejsca w Magicznych Ogrodach są naturalnym tłem do różnych artystycznych zdarzeń. Biorą w nich udział mieszkańcy parku – Krasnoludy, Bulwiaki, Wróżki Smużki czy Mordole.

W tym tygodniu znów będzie można posłuchać czytanego na głos „Baśnika Magicznych Ogrodów”, Ogrodowe piosenki zaśpiewa Wróżka Lilia, żonglerskie sztuczki pokaże Krasnolud Wyrwipałka, magią oczaruje czarodziej Fider a 3 i 4 września przez park maszerować będzie uśmiechnięta Parada Radości.

Tak zaczyna się ostatni w tym roku miesiąc dostępności Magicznych Ogrodów. Jedynego takiego rodzinnego parku, leżącego w samym sercu turystycznej Lubelszczyzny. We wrześniu czekają na gości w soboty i niedziele, od 10:00 do 19:00.

