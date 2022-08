Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli zaprasza przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej, nauczycieli, wychowawców i rodziców na warsztaty bajkoterapeutyczne. Oto, co oferują warsztaty oraz harmonogram. Ilość miejsc na każde ze spotkań jest ograniczona, dlatego na warsztaty obowiązują zapisy. Rezerwacji miejsc dokonać można pod numerem telefonu 15 842 10 63 wew. 102, w godz. 7:00-15:00.

12 września 2022

Warsztat: „Pięknie różnimy się skrzydłami. Rozmowy z dziećmi o tolerancji, odmienności i szacunku”. Zostanie poruszony temat niepełnosprawności, inności i trudności adaptacyjnych. Punktem wyjścia warsztatu będzie książka „Różnimy się skrzydłami” Magdaleny Żukowskiej – Bąk, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne. Celem warsztatu jest poznanie przez dzieci różnorodności istniejącej na świecie, rozwijanie postawy empatycznej oraz poszukiwanie wsparcia.

– godz. 9:00 (dzieci w wieku przedszkolnym, 5-6 lat, czas trwania: 45 min.)

– godz. 10:30 (uczniowie kl. I-II szkoły podstawowej, czas trwania: 90 min.)

13 września 2022

Warsztat: „Płynąć pod prąd czy z prądem rzeki? O lękach i obawach, które stają na m na przeszkodzie lub pomagają radzić sobie z trudnościami w życiu”. Bajka filozoficzna pozwoli zastanowić się, czy warto płynąć pod prąd i co może sprawić, że człowiek się zatrzymuje – czy będzie to wir wodny, kaskada, kłoda a może on sam? Będą rozmowy o asertywności i lękach na podstawie bajki „Podróż na wielką górę” Anny Machacz i Rafała Mazura.

– godz. 9:00 (uczniowie kl. IV-V szkoły podstawowej, czas trwania 90 min.)

– godz. 11:30 (uczniowie kl. VI-VII szkoły podstawowej, czas trwania 90 min.)

Warsztat: „Książka nie tylko do czytania” dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. Celem warsztatu jest pokazanie znaczenia literatury w rozwoju dziecka i budowaniu jego osobistych zasobów. Pojawią się pomysły jak pracować z tekstem wrażliwym podczas lekcji, warsztatów, czy też zabaw z dzieckiem w domu.

– godz. 17:00 (nauczyciele, wychowawcy i rodzice, czas trwania 90 min.)

Prowadzące:

Anna Machacz – architekt edukacji, pedagog, autorka bajek dla dzieci, trenerka, współautorka scenariuszy spektakli. Absolwentka wydziału Filologii Polskiej o specjalizacji Teatrologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od wielu lat przygotowuje i prowadzi autorskie warsztaty edukacyjne dla dzieci, treningi kreatywności, spotkania integracyjne i programy artystyczne. Zajmuje się organizacją i koordynacją projektów, wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych oraz konferencji dla nauczycieli.

Magdalena Żukowska-Bąk – nauczyciel, pedagog, bajkoterapeuta. Autorka bloga uchowruch.pl. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla rodziców m.in. dotyczące wsparcia i rozwoju dziecka. Autorka bajek terapeutycznych.