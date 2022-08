Trwa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zaklików. Zadanie realizuje firma z miejscowości Radymno. Na wykonanie tego zadania gmina pozyskała dotację z dwóch źródeł zewnętrznych z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Zaklikowie realizowana jest w cyklu dwuletnim.

Zakres zaplanowanych prac zakłada zwiększenie wydajności oczyszczalni do 580 m sześciennych ścieków na dobę. Dotychczasowe żelbetowe zbiorniki o pojemności ok. 300 m sześciennych zostaną zastąpione 6 zbiornikami z tworzywa sztucznego o przepustowości 115 m sześciennych każdy. Nowy obiekt zostanie również rozbudowany o w pełni zautomatyzowaną stację zlewną przez co oczyszczalnia będzie w stanie przyjmować nieczystości dowożone taborem asenizacyjnym, a to przełoży się w znacznym stopniu na stan środowiska na terenie gminy.

Przebudowie ulegnie też sposób przeróbki osadów ściekowych, gdzie stary zestaw workownic zostanie zastąpiony nowoczesną prasą do osadu. Wstępnie przetworzony osad z prasy automatycznej będzie poddawany dalszej obróbce i osuszaniu przez co zmniejszy się jego ilość i waga, a co za tym idzie zmniejszą się w dużym stopniu koszty związane z utylizacją tego odpadu. Wszystkie etapy oczyszczania ścieków będą w pełni zautomatyzowane łącznie z możliwością zdalnej kontroli procesów.