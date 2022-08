Po Podlasiu i Orlętach, kolejną drużyną, która nie dała się ograć głównemu faworytowi do wywalczenia mistrzostwa IV grupy III ligi, a tym samym do awansu, czyli Wieczystej Kraków jest „Stalówka”. Po meczu klub z Krakowa rozstał się z trenerem Franciszkiem Smudą.

Jedenastka trenera Łukasza Surmy zremisowała na stadionie „gwiazdorów”, a gdyby w końcówce miała więcej szczęścia, to mogła pokusić się o pełną zdobycz punktową.

Przez większą część meczu przeważali gospodarze, ale w futbolu nie liczy się czas posiadania piłki, tylko to ile razy wpadnie ona do bramki rywala.

Pierwszego gola strzeliła Wieczysta. W 20. minucie Jakub Soszyński pozwolił rozpędzić się prawą stroną Makowi, ten wpadł w pole karne i wyłożył piłkę na 14 metr do Majewskiego i były reprezentant kraju zdobył swoją pierwszą bramkę dla zespołu z Krakowa odkąd jest on w III lidze. Smyłek nie miał przy tym uderzeniu żadnych szans.

Przed przerwą bliski doprowadzenie do remisu był Kuba Lebioda. Piłka po jego uderzeniu przeleciała jednak obok słupka. To była najlepsza sytuacja bramkowa dla naszej drużyny w pierwszej połowie.

Po przerwie gospodarze nadal byli stroną przeważającą, ale w 60. minucie czekał na nich zimny prysznic. Po dośrodkowaniu Jakub Kowalskiego z rzutu wolnego z prawej strony boiska, Sławomir Duda uprzedził na „krótkim słupku” ukraińskiego obrońcę Denysa Favorowa i ładnym uderzeniem z głowy pokonał bramkarza Wieczystej… Jakuba Kowalskiego.

Po tym trafieniu zespół trenera Franciszka Smudy ruszył energicznie do przodu, ale chwilami gra krakowian przypominała bicie głową w mur. Stal dobrze sprawowała się w grze defensywnej, a gdyby nie zabrakło szczęścia Szuszkiewiczowi, albo gdyby piłka dotarła w odpowiednim momencie do świetnie wychodzącego na czystą pozycję Iwao, to mecz mógłby zakończyć się zwycięstwem „zielono-czarnych”.

Po meczu klub z Krakowa poinformował o rozwiązaniu z trenerem Smudą umowy za porozumieniem stron. Jego następcą ma być 45-letni Maciej Musiał – syn Adama, byłego reprezentacyjnego obrońcy, później trenera m.in. „Stalówki” w czasach, kiedy grała w Ekstraklasie i brat zawodowego sędziego piłkarskiego – Tomasza. Przez ostatni rok Maciej Musiał prowadził drugoligową Garbarnię. Przejął drużyną po trenerze Łukaszu Surmie…

WIECZYSTA – STAL 1:1 (1:0)

1-0 Majewski (40), 1-1 Duda (60)

WIECZYSTA: Kowalski – Favorov, Augustyn, Bujak, Kumah – Hebel (86 Linca), Gamrot, Majewski (75 Kołodziej), Mak – Peszko, Bąk.

STAL: Smyłek – Kowalski, Hudzik, Kucharczyk (46 Grasza), Olszewski (72 Stelmach) – Myszogląd (72 Ziarko), Soszyński, Duda (80 Kosei), Lebioda (72 Marut), Kitliński – Szuszkiewicz.

Sędziował Daniel Kruczyński. Żółte karki: Bujak – Kowalski, Olszewski, Soszyński, Duda. Widzów 800.

W pozostałych meczach 5. kolejki: Wiązownica – Wisła 0:1 (0:1), Unia – Cracovia II 0:4 (0:3), Chełmianka – Lublinianka 2:0 (2:0), Wisłoka – Orlęta 3:3 (1:1), Avia – Podlasie 0:1 (0:0), Podhale – Łagów 0:3 (0:1), Korona II – Sokół 1:2 (0:1), Czarni – KSZO – mecz przełożony na inny termin.