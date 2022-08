We wtorek, 27 września na stadionie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli reprezentacja Polski do lat 20 zmierzy się ze swoimi rówieśnikami z Portugalii.

W związku z tym wydarzeniem we wtorek na stalowowolskim obiekcie odbyła się konferencja prasowa z udziałem wiceprezesa PZPN, prezesa Podkarpackiego ZPN, senatora Mieczysław Golby i prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego.

– Po raz pierwszy na północy województwa odbędzie się mecz tak wysokiej rangi – mówił prezes Golba. – Piękny stadion w Stalowej Woli ugości reprezentację Polski i Portugalii, która musiała wyrazić zgodę na rozegranie spotkania na tym obiekcie i wyraziła. Po oglądnięciu zdjęć i filmów, Portugalczycy od razu powiedzieli: tak!

– Stalowa Wola stawia na sport. Posiadamy obiekt piłkarski, z którego powinniśmy być wszyscy dumni. Podkreślił to zresztą przedstawiciel PZPN wizytujący obiekt. Jestem przekonany, że mecz Polska – Portugalia będzie wielkim piłkarskim świętem, jakiego wcześniej nasz region nie widział. Jest to dla nas niesamowite wyróżnienie i szansa, aby obiekt Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej zaprezentować w szerszym spojrzeniu. Budowaliśmy go z dedykacja dla dzieci i młodzieży oraz zawodowej drużyny Stali, ale to obiekt, który miał i ma spełniać najwyższe standardy światowe, aby tu mogły odbywać się także mecze międzypaństwowe.

Spotkanie Polska – Portugalia rozpocznie się o godzinie 15.15. Będzie transmitowane na żywo przez TVP Sport.

Bilety na mecz: 20 zł (normalny) oraz 10 zł (ulgowy – dla młodzieży do 18 roku życia) będzie można nabywać online, a także w kasach. Trwają ostatnie przygotowania do uruchomienia platformy rezerwacji.

Na potrzeby organizacji spotkania zostanie dostawiona mobilna trybuna (1500 miejsc) za bramką w pobliżu sektora, na którym zasiadają na meczach ligowych kibice drużyn przyjezdnych. Dzięki temu stadion będzie miał pojemność ok. 5300 widzów.

Bazą Polaków przed meczem w Stalowej Woli będzie Wola Chorzelowska, natomiast Portugalczycy zamieszkają w jednym z rzeszowskich hoteli, a przygotowywać do meczu będą się na stadionie Resovii przy ul. Wyspiańskiego.

Dzień przed meczem obie drużyny mają zaplanowany oficjalny trening na stadionie w Stalowej Woli.

Przypomnijmy też, że w roku 2019 w meczu reprezentacji U 20 Polski i Portugalii w Rzeszowie, lepsi okazali się goście, wygrywając 1:0.

Na zakończeniu wtorkowej konferencji prezes Mieczysław Golba podarował prezydentowi Lucjuszowi Nadbereżnemu futbolówkę retro oraz reprezentacyjną koszulkę. Bez numeru, za to z nazwiskiem prezydenta na plecach.