W najbliższym czasie 6 odcinków dróg na terenie gminy Zaklików zostanie zmodernizowanych. Będzie to jeden odcinek drogi powiatowej relacji Lipa – Gielnia oraz 5 odcinków dróg gminnych. Dotację na realizację tych zadań samorządy powiatu stalowowolskiego i gminy Zaklików pozyskały z Rządowego Fundusz Polski Ład – PGR.

– Kolejne środki finansowe z Polskiego Ładu trafią do powiatu stalowowolskiego w kwocie 3 mln zł oraz do miasta i gminy Zaklików w kwocie 2 mln 110 tys. zł. Tym razem na inwestycje drogowe, jedna droga powiatowa łącząca Gielnię z Lipą oraz zestaw dróg na terenie Zaklikowa, Zdziechowic i innych miejscowości, na których w przeszłości funkcjonowały PGR-y. 3 edycja Polskiego Ładu jest poświęcona tym miejscowościom, które w przeszłości posiadały na swoim terenie Państwowe Gospodarstwa Rolne. Wiemy, że przez wiele lat te tereny były pozostawione same sobie. Kiedy Państwowe Gospodarstwo Rolne przestało funkcjonować, społeczeństwo tam mieszkające borykało się z dużymi problemami, a jednostki samorządu terytorialnego, nie miały tylu środków, aby pobudzić tam życie gospodarcze właśnie czy to przez inwestycje drogowe czy kanalizacyjne. Stąd pomysł pana premiera aby uruchomić specjalne środki finansowe i w ten sposób wesprzeć te tereny, bo one tego wymagają – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Powiat stalowowolski na przebudowę drogi relacji Lipa – Gielnia w gminie Zaklików otrzymał z III edycji Polskiego Ładu 3 mln zł. Środki w kwocie 2,7 mln zł na realizację tego zadania powiat pozyskał także od Lasów Państwowych.

– Chcemy tę inwestycję rozpocząć w tym roku. Lada dzień będziemy ogłaszali przetarg. Całej drogi nie zrobimy, ale będziemy to zadanie etapować i pierwszy etap tej drogi będziemy chcieli na przełomie tego i przyszłego roku wykonać. Będzie ścieżka rowerowa, będą chodniki, także ta droga przybierze taki zupełnie inny obraz – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Projekt na realizacje tej inwestycji jest już gotowy.

– Bardzo długo czekamy na tę drogę, nasze dzieci dojeżdżają do szkoły do Lipy, nie mamy sklepu na wsi więc jesteśmy zdani na użytkowanie tej drogi. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo – mówiła Bożena Wójcik, sołtys wsi Gielnia.

Gmina Zaklików otrzymała 2 mln 110 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na modernizację i budowę 5 odcinków dróg. – To ogromne wsparcie, ogromna pomoc, zostaną wyremontowane te odcinki i pobudowane te drogi, na których mieszkańcom najbardziej zależało. Chcielibyśmy w ciągu miesiąca ogłosić przetargi na budowę tych dróg – mówił burmistrz Dariusz Toczyski.

Modernizację przejdą drogi Antoniówka-Dąbrowa, Antoniówka-Karkówka, oraz pojedyncze odcinki w Zaklikowie, Zdziechowicach i Józefowie.

