Przez dwa dni na ringu ustawionym w Amfiteatrze na Centralnym Placu Zabaw Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli przy ul. Okulickiego odbywał się III Międzynarodowy Puchar Karpat im. Lucjana Treli w Stalowej Woli.

W tym roku do memoriału największego sportowca w historii Stalowej Woli, 5-krotnego mistrza Polski wagi ciężkiej, olimpijczyka z Meksyku w roku 1968, zgłosiło się około 120 zawodników (młodzicy, kadeci, juniorzy i seniorzy). Swoich reprezentantów oddelegowali na stalowowolski turniej: Wisłok i Stal Rzeszów, Morsy Dębica, Iryda Mielec, Galicja Sędziszów Młp., Mrówka Brzozów, Gimnasion Boguchwała, Czaja Boxing Wieliczka, BBB Serca Krakowa, Smok Zabierzów, Power Fight House Kraków, Skalnik Wiśniówka, Victoria Łódź, Płomień Minkowice, Paco Lublin, Berej Boxing Lublin, Gwarek Łęczna oraz Stal Stalowa Wola Boxing Team, a także trzy kluby reprezentujące Ukrainę.

Rekordowa ilość walk

W sobotę stoczono 33 walki, w tym 28 półfinałowych i 5 finałowych, natomiast w niedzielę odbyło się 26 walk finałowych. Łącznie 59. To rekord stalowowolskiego Pucharu Karpat.

Zanim zawodnicy weszli do ringu, stanął w nim Janusz Zarzeczny – starosta stalowowolski, który otworzył oficjalnie III Międzynarodowy Puchar Karpat im. Lucjana Treli.

Pierwszego dnia w walkach półfinałowych zaprezentowała się w ringu trójka ze Stali Stalowa Wola Boxing Team. W kategorii młodzik w wadze do 63 kg Oliwier Kasperczuk przegrał jednogłośnie na punkty z Kacprem Kłopaciukiem z Paco Lublin. Kacper Krawiec pokonał 3:0 Ukraińca Ołeksandra Maniawskiego w kategorii kadet 75 kg, a Jakub Stolarski (junior 67 kg), takim samym stosunkiem głosów sędziowskich, wygrał z Kryspinem Marcem z Irydy Mielec.

Córcie taty nie zawiodły!

Niedzielne zmagania rozpoczęły się pokazowym pojedynkiem adeptów pięściarstwa, Huberta Dziubka z Irydy Mielec i Igora Łobody z Paco Lublin. Walka była niepunktowana, za to emocji było w niej tyle, ile bywa w walkach zawodowych.

Pierwszą finałową walką turniejową było starcie Nadii Rebryk z Ukrainy z Julią Toporowską ze Stali Stalowa Wola w kategorii młodziczek waga 75 kg. Zwycięską z niej wyszła córka trenera Stali, Rafała Toporowskiego. Wygrała 3:0. W walce numer 3 zaprezentowała się starsza siostra Julii – Weronika. Także ona nie miała większych problemów z odniesieniem zwycięstwa. Od początku do końca kontrolowała przebieg walki z Moniką Lis z Galicji Sędziszów Młp., dokumentując to wygraną 3:0 w kategorii seniorek w wadze do 66 kg. Weronika Toporowska został wybrana najlepszą seniorką turnieju.

Kontrowersyjny werdykt

Kolejnym bokserem Stali, który wszedł do ringu był Kacper Krawiec (kadet, 75 kg). Jego rywalem był Szymon Koziński z Galicji. Obydwaj bokserzy zafundowali sędziom, a przede wszystkim publiczności niezwykle pasjonujący i wyrównany pojedynek. Obydwaj pięściarze wyprowadzili mnóstwo silnych ciosów, a sędziowie przyznali jednogłośne zwycięstwo zawodnika Galicji. Nie wszystkim jednak ten werdykt przypadł do gustu. Sędziowie raz jeszcze docenili talent Kozińskiego, przyznając mu wyróżnienie dla najlepszego kadeta.

Kilkanaście minut po walce Krawca w pojawił się w narożniku niebieskim Jakub Stolarski (junior, 66 kg), a po drugiej stronie, w narożniku czerwonym stanął Bartłomiej Pisiewicz ze Stali Rzeszów. Dużo wyższy do naszego pięściarza rzeszowian bardzo mądrze i skutecznie wykorzystywał zasięg swoich rąk i w tym przypadku nie było już żadnej kontrowersji – wygrał zasłużenie 3:0.

Przetarcie Benka przed Oslo

Również w walce Beniamina Zarzecznego (senior, 67 kg) sędziowie nie mieli żadnych kłopotów ze wskazaniem zwycięzcy. Wielokrotny medalista mistrzostw Polski, reprezentant kraju pokonał jednogłośnie na punkty Kacpra Rzepkę z Olimpii Brzozów. Faworyt wygrał bezapelacyjnie, ale brawa za ambitną i nieustępliwą postawę zebrał także jego przeciwnik. W narożniku Benka stanął jego pierwszy trener, kolega klubowy Lucjana Treli, Władysław Wydra.

– Jestem po dwóch ciężkich obozach z klubem BKS Skorpion Szczecin, z którym przygotowuje się do Mistrzostw Polski U-23 i do walki na gali w Oslo, 9 września, dlatego nie mogłem pozwolić sobie na „bijatykę”. Tym bardziej w wadze cięższej od tej, w której startuje – powiedział „Sztafecie” Beniamin Zarzeczny, który został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju wśród seniorów.

Ostatnim naszym bokserem niedzielnych finałów był Paweł Bielecki (senior, 86 kg). Zmierzył się z Krystianem Kopciem z Irydy Mielec. Bokser Stali robił co mógł, różnymi sposobami próbował „zdemontować” gardę rywala, jednak mielczanin nie tylko dobrze bronił się, ale także wyprowadzał bardzo mocne ciosy na korpus. Pojedynek zakończył się zwycięstwem Kopcia 3:0.

Trzeba pomyśleć o bokserskim… tygodniu

– To był znakomicie zorganizowany i sprawnie przeprowadzony dwudniowy turniej, który wkrótce – na co bardzo liczę – stanie się kilkudniowym międzynarodowym turniejem. W hołdzie dla Wielkiego Mistrza, jednego z najlepszych polskich bokserów. Dużo też było dobrego boksu. Niektóre walki stały na wysokim poziomie. Bardzo cieszę się, że mogłem ponownie zagościć w mieście Lucjana Treli – powiedział Janusz Stabno, autor książki „Lucjan Trela – Pancernik Kieszonkowy ze Stalowej Woli”, który na żywo komentował finałowe walki dla kanału bokser.org.

Nie byłoby tak udanego turnieju, gdyby nie sprawni organizatorzy zawodów, a więc działacze Stali Stalowa Wola Boxing Team, na czele z prezesami klubu, Mariuszem Zarzecznym i Romanem Niwierskim oraz sponsorzy. Każdy zawodnik otrzymał medal i dyplom, a wyróżnieni zawodnicy także nagrody rzeczowe, które ufundowali Stanisław Sobieraj – przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli oraz XTreme Fitness Gym w Stalowej Woli oraz statuetki z podobizna Lucjana Treli, ufundownae przez starostę powiatu stalowowolskiego Janusza Zarzecznego.

Turniej dofinansowany był z budżetów: Województwa Podkarpackiego, Gminy Stalowa Wola i Powiatu Stalowowolskiego.

Ponadto finansowego wsparcia przy organizacji tegorocznej edycji Pucharu Karpat udzielili: Salony Optyczne Damian Wojciechowski, Multikolor – studio reklamy-drukarnia, Chairs Export, Zakład Inżynierii Kolejowej w Sandomierzu, Zajazd „Sezam”.

Patronat objęli: marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny. Stal Stal Stalowa Wola Boxing Tema dziękuje również za pomoc w organizacji turnieju Spółdzielni Mieszkaniowej i SDK oraz MDK w Stalowej Woli.

Wyniki walk finałowych

Młodziczki

75 kg: Julia Toporowska (Stal SW) – Nadia Rebryk (Ukraina) 3:0.

Kadetki

57 kg: Julia Kanach (Iryda) – Natalia Mucha (Victoria) 3:0, 63 kg: Izabela Basamon (Wisłok) – Oksana Kutsyj (Ukraina) – remis.

Juniorki

50 kg: Emilia Kościelska (Gwarek) – Wioletta Ptak (Morsy) 2:1.

Seniorki

66 kg: Weronika Toporowska (Stal SW) – Monika Lis (Galicja) 3:0

Młodzicy

40 kg: Igor Undziakiewicz (Iryda) – Alan Szwed (Victoria) 2:1, 42 kg: Hubert Kuśnierz (Czaja Boxing) – Daniel Sudoł (Iryda) 3:0, 48 kg: Artur Kovalski – Victor Kąkol (obydwaj Stal Rz.) 3:0, 50 kg: Bartosz Przybysz (Paco) – Jan Stulin (Stal Rz.) 2:1, 54 kg: Dominik Hlebda (Czajka Boxing) – Artur Khlibkevitch (Ukraina) 2:1, 57 kg: Adrian Kasperski – Seweryn Siorek (obydwaj Gimnasion) – 3:0, 63 kg: Kacper Łopaciuch (Paco) – Samuel Kulik (Stal Rz.) – v.o, 66 kg: Bartosz Kuroś (Stal Rz.) – Roman Zazubyk (Victoria) 2:1, 70 kg: Karol Majcherczyk (Skalnik) – Jakub Krysa (Płomień) – AB, 80 kg: Bogdan Styranka (Ukraina) – Szymon Zając (Płomień) 3:0,

Kadeci

46 kg: Cezary Wasilewski (Berej Boxing) – Norbert Parkosz (Iryda) 3:0, 57 kg: Ovod Yarema (Ukraina) – Artem Fontanyj (Victoria) 3:0, 63 kg: Miłosław Dubovyj (Paco) – Max Wojdan (Galicja) KO I runda, 66 kg: Kacper Kułak (Skalnik0 – Konrad Skałuba (Galicja) 3:0, 75 kg: Szymon Koziński (Galicja) – Kacper Krawiec (Stal SW) 3:0, 80 kg: Stanisław Kołodziejczyk (Płomień) – Wiktor Nitkiewicz (Paco) 2:1, +80 kg: Oleksandr Maniavskyj (Ukraina) – Dawid Kucharski (Płomień) 2:1.

Juniorzy

66 kg: Bartłomiej Pisiewicz (Stal Rz.) – Jakub Stolarski (Stal SW) 3:0, 75 kg: Rusłan Kovalski (Ukraina) – Nazar Romaniuk (Victoria) 3:0.

Seniorzy

60 kg: Elwir Karimov (Victoria) – Dawid Lidtke (Paco) 3:0, 67 kg: Beniamin Zarzeczny (Stal SW) – Kacper Rzepka (Olimpia) 3:0, 71 kg: Denis Biłov (Victoria) – Tomasz Kotowicz (Sal Rz.) 3:0, 75 kg: Dominik Kida (Wisłok) – Vadim Chruszcz (Victoria) remis, 86 kg: Krystian Kopeć (Iryda) – Paweł Bielecki (Stal SW) 3:0.

Najlepszy zawodnik turnieju Elwir Karimov (Victoria), najlepsza zawodniczka Weronika Toporowska (Stal SW), najlepszy zawodnik zagraniczny Ovod Yarema (Ukraina), najlepszy senior Beniamin Zarzeczny (Stal SW), najlepszy junior Rusłan Kovalski (Ukraina), najlepszy kadet Szymon Koziński (Galicja), najlepszy młodzik Hubert Kuśnierz (Czajka Boxing), najlepsza drużyna Victoria Łódź.