Gmina Radomyśl nad Sanem szuka wykonawcy, który zajmie się opracowaniem dokumentacji projektowej budowy wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu na „Gumnie” w miejscowości Antoniów.

– Wieża byłaby zlokalizowana na tzw. „Gumnie” – to jest fragment dawnego parku podworskiego. Jest to teren wyniesiony, wzgórze nad rzeką Strachocka. Tam nieopodal znajduje się kompleks oświatowo-sportowy: szkoła, centrum rekreacji, nowy budynek biblioteki, a także boisko Orlik. Z tej wieży będzie można obejrzeć ujście Sanu do Wisły – mówi Jan Pyrkosz, wójt gminy Radomyśl nad Sanem.

Projekt miałby powstać do końca roku, co pozwoli gminie w przyszłości ubiegać się o środki zewnętrzne na realizację tej inwestycji. Termin wykonania zadania zależny jest od uzyskania dofinansowania. Obiekt ma wzbogacić ofertę turystyczną gminy.