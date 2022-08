Czy wielkie zakupy dla polskiej armii w Korei Południowej, to zły znak dla przyszłości Huty Stalowa Wola, a kupno setek koreańskich armatohaubic oznacza w gruncie rzeczy zamknięcie produkcji słynnych już Krabów – sztandarowego obecnie produktu HSW? I czy zagrożony jest także Bojowy Wóz Piechoty Borsuk, nad którym pracuje konsorcjum na czele z HSW, a który być może zastąpią wozy eksportowane również z Korei?

W maju br. odwiedził ten kraj minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, a MON ogłosił wielkie zakupy koreańskiej broni dla Wojska Polskiego, w tym 672 samobieżnych haubic K9A1 i jej spolonizowanej wersji rozwojowej K9PL z wozami towarzyszącymi. Taka wiadomość na pewno nie wzbudziła entuzjazmu w Hucie Stalowa Wola, produkującej z powodzeniem dywizjonowe moduły ogniowe z armatohaubicą Krab – broń dostarczaną polskiej armii, a zbierającą także bardzo dobre opinie Ukraińców, którym, na potrzeby odparcia rosyjskiej agresji sprzedaliśmy na początek 18 sztuk tej haubicy.

Pochwały dla perły

Po tej koreańskiej wizycie, 7 czerwca, minister Błaszczak i premier Morawiecki gościli w HSW, przy okazji podpisania wartej 2,7 mld zł umowy na eksport kolejnych 54 Krabów do Ukrainy. – Dla nas Huta Stalowa Wola to jedna z pereł w koronie przemysłu zbrojeniowego – podkreślał premier Morawiecki.

Minister Błaszczak był ponownie w HSW 5 lipca, kiedy podpisał tu wartą 1,7 mld zł umowę na dostawę 70 zdalnie sterowanych systemów wieżowych do kołowych transporterów opancerzonych Rosomak. – To niezwykle ważne, by zamówienia kierowane do polskiego przemysłu zbrojeniowego odznaczały się wysoką nowoczesnością, jakością i niezawodnością. I takie właśnie produkty oferuje nam HSW – mówił wówczas minister Błaszczak.

Ponury żart na urodziny prezesa

Ale w tle tych pochwał i słów o znakomitej współpracy na linii MON – HSW, były już rządowe zamówienia koreańskich armatohaubic – broni konkurencyjnej dla Krabów z Huty Stalowa Wola.

– To jakiś ponury żart i to w dodatku w urodziny. Haubicę (Kraba – red.) właśnie weryfikowaną w boju zastąpimy starszym rozwiązaniem. Szkoda tylko, że HSW SA dowiaduje się z tweet’a. Poddaję się. Kolejny będzie Borsuk!!! – takim dramatycznym wpisem, rankiem 23 lipca br., ówczesny prezes zarządu Huty Stalowa Wola, Bartłomiej Zając, zareagował na wcześniejszy wpis rzecznika Agencji Uzbrojenia, podpułkownika Krzysztofa Płatka.

A ten na Twitterze napisał że „przyszłość HSW będzie wiązała się z produkcją nowoczesnego wyrobu K9PL, opartego o K9A2, gdzie prawa licencyjne będą właściwie tylko z jednego źródła, co naturalnie będzie wiązało się ze stopniową zmianą produkowanego asortymentu (HSW – red.)”.

Finał był taki, że 5 sierpnia Bartłomiej Zając złożył dymisję. O dokładnych okolicznościach i powodach (czy jednym z nich był ów twitterowy wpis) nie wiadomo nic bliższego, bo były prezes pozostaje nieuchwytny.

Głosy przeciw i za

Pomysł z koreańskimi haubicami krytykuje nie tylko opozycja, ale również branżowi eksperci i dziennikarze.

– Mamy nowoczesną armatohaubicę samobieżną, mamy potencjał produkcyjny i rozwojowy. Producent HSW ma gotowe pomysły na nową wieżę do Kraba, z automatem ładowania i innymi udoskonaleniami, na nowe działo kołowe spełniające wymagania MON. HSW latami zgłaszała różne pomysły, bez zainteresowania ze strony resortu. Co obecnie dostajemy? Zamiast rozwoju rodzimego potencjału badawczo-naukowego, na którym zarabia się najwięcej i który długofalowo daje największe korzyści, dostajemy komunikat o zakupie licencji – mówi Bartłomiej Kucharski, dziennikarz magazynu „Wojsko i Technika”.

Z kolei argumentami za zakupem mają być w miarę szybkie dostawy zamówionej broni, w sytuacji gdy HSW nie może znacząco zwiększyć produkcji Krabów, i jej stopniowa polonizacja. Pierwszych 48 sztuk koreańskich armatohaubic w wersji bazowej K9A1 Polska ma otrzymać już w latach 2022-2023.

Dostawa kolejnych 624 sztuk ma się rozpocząć w 2024 r., a od 2026 r. armatohaubice mają już być produkowane w Polsce, w nowej fabryce, choć ciągle nie wiadomo, gdzie powstanie. Mają to być wozy w wariancie K9PL, wyposażone w automat do ładowania, co przyspiesza szybkostrzelność. Tyle tylko, że zgodnie z planami Koreańczyków, taka armatohaubica ma wejść do produkcji dopiero w… 2027 r.

Hybryda z HSW?

Jednocześnie ppłk Płatek zapewnia, że Huta Stalowa Wola nie zaprzestanie z dnia na dzień produkcji Krabów, lecz płynnie przejdzie do wytwarzania nowej broni.

Owym produktem ma być swoista „hybryda” rozwiązań Kraba i K9. Wyrób ma być zaproponowany także armii koreańskiej. Nie jest jednak jasne, kiedy ruszyłaby produkcja nowej armatohaubicy, będącej połączeniem najlepszych cech obu konstrukcji.

Początkowo do Polski trafią najprawdopodobniej AHS K9 w wersji A1. Później mają być one polonizowane (wytwarzane przy udziale polskiego przemysłu i polskich technologii), a kolejnym etapem ma być stworzenie pojazdu, będącego pełnym następcą AHS Krab, łączącym cechy obu wozów.

Skandal i sabotaż

Krzysztof Trofiniak prezes zarządu HSW SA w latach 2008-2014 sytuację z zamówieniami koreańskich armatohaubic nazywa skandalem i sabotażem.

– To mocne słowa, ale tak to wygląda. To jest wykańczanie polskiego przemysłu zbrojeniowego, dobijanie Huty Stalowa Wola. Oby to się nie ziściło – powiedział „Sztafecie”.

Podważa też argument o niskich mocach produkcyjnych HSW. – Jestem pewien, że w ciągu pół roku można podwoić produkcję Krabów, tylko niech ktoś zacznie o tym rozmawiać i określać potrzeby. A tego od lat się nie robi. Powierzchnia, jaką dysponuje HSW jest wystarczająca, żeby nawet potroić produkcję Krabów – mówi Trofiniak. Czyli produkować 72 Kraby rocznie.

I przypomina, że roczną produkcję 24 sztuk tej armatohaubicy określono w HSW jeszcze w latach 2012-2013, na podstawie ówczesnych zamówień ze strony MON, i pod tę liczbę przygotowano wtedy park maszynowy i moce wytwórcze. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by zakład, jeśli taka byłaby wola i decyzja MON, w miarę szybko przygotował się do zwiększonej produkcji Krabów.

Borsuk raczej nie zagrożony

A czy widzi „koreańskie” zagrożenie dla projektu Bojowego Wozu Piechoty Borsuk, który realizuje konsorcjum na czele z Hutą Stalowa Wola?

– O Borsuka raczej bym się nie obawiał, bo to pojazd zupełnie innej klasy od koreańskich wozów, a przede wszystkim, w odróżnieniu od nich jest pojazdem pływającym. A taką właściwość ma mieć nowy bewup. No chyba, że w MON znów całkowicie zmienią zdanie – odpowiada Krzysztof Trofiniak.

Podkreśla też, że punktem wyjścia przy wojskowych zamówieniach powinna być doktryna obronna kraju, i to do niej ma być dopasowywany sprzęt. W tym zaś powinni uczestniczyć fachowcy, a nie ministrowie. Ci powinni sprawować funkcję kontrolną, nie mogą być natomiast dyrygentami, którzy wyznaczają, co ma być kupowane.

– Teraz pomija się procedury, a jakiś pan czuje się jak pomysłowy Dobromir. Piłeczka po główce poskakała, wycieczka się udała i raptem zmieniamy front. Ale najbardziej bolące jest to, że w przypadku Krabów tyle pieniędzy wydano w Hucie na rozwój, opanowanie technologii, przygotowanie pracowników i możliwości wytwórczych. Koreańska haubica jest dobrym wyrobem, ale w żadnym parametrze nie przewyższa walorów bojowych Kraba – dodaje Krzysztof Trofiniak.