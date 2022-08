Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żabno w gminie Radomyśl nad Sanem ma się rozpocząć w przyszłym roku. Zadnie realizowane będzie w trzech etapach. Pierwszy z nich związany jest z budową kolektora.

– W pierwszym etapie to będzie głównie budowa kolektora, także praktycznie tutaj efektu rzeczowe nie osiągniemy, więc domy na razie nie będą miały możliwości podłączenia się. Będzie to możliwe w drugim etapie – mówi Jan Pyrkosz, wójt gminy Radomyśl nad Sanem.

Zadanie ma być finansowane z trzech różnych źródeł: środków rządowych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rządowego Funduszy Polski Ład.

– Środki rządowe na budowę sieci kanalizacyjnych wpłynęły do budżetu w ubiegłym roku. Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – jesteśmy na liście do dofinansowania, a z Polskiego Ładu posiadamy promesę. Każde źródło finansowania wymaga odrębnego rozliczenia więc musi być to zadanie etapowane – wyjaśnia wójt gminy.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żabno ma być realizowane w latach 2023-2024. Rozpoczęcie zadania planowane jest na przyszły rok.