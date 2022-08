Już w najbliższą sobotę, 27 sierpnia, nad Zalewem Podwolina w Nisku odbędzie się II Wystawa Samochodów i Motocykli Zabytkowych. Będzie to prawdziwa gratka dla fanów dawnej motoryzacji.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych Nisko-Stalowa Wola oraz Automobilklub Stalowa Wola.

– Stalowa Wola jest postrzegana jako jedno z pięciu najbardziej prężnych ośrodków jeśli chodzi o motoryzację zabytkową. Jak pojechaliśmy na targi motoryzacyjne Retro Motor Show w Poznaniu, to na hasło Stalowa Wola, wszyscy nam się „kłaniali”- mówi Marek Gutka z Automobilklubu Stalowa Wola.

Skoro Stalowa Wola może poszczycić się zagłębiem zabytkowych aut, to podczas zbliżającej wystawy, organizatorzy spodziewają się około stu pojazdów. I nie będą to tylko zabytki z naszych najbliższych gmin, ale pojawią się też perełki motoryzacji z: Zamościa, Biłgoraja, Lublina, Tarnowa, czy Przemyśla.

– Zapowiedział się, mój znajomy z Fordem T z 1916 roku, będzie też na pewno Syrena Laminat, jedyny egzemplarz w Polsce, który za sprawą różnych telewizji, gazet znany jest już w całym kraju. Ja również postaram się pokazać coś wyjątkowego, bo mam też kilka samochodów, które są jedyne w Polsce – mówi Marek Gutka.

Będzie więc co podziwiać. Jednak oprócz wystawy samochodów, organizatorzy co ciekawsze modele będą starać się bliżej zaprezentować publiczności. Będzie to pewnego rodzaju element edukacyjny, zwłaszcza dla młodych ludzi. Nie zabraknie też quizów dla uczestników imprezy, w których do wygrania są gadżety motoryzacyjne oraz „konkursu elegancji” czyli wyborów najpiękniejszego auta i motocykla.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Rejestracja uczestników odbędzie się w dniu imprezy.

Impreza nad zalewem w Podwolinie rozpocznie się o godzinie 14.

