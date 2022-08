Siedział na trawniku, mówił niewyraźnie i czuć było od niego alkoholu. Jak się okazało, wcześniej autem staranował ogrodzenia trzech prywatnych posesji w gminie Grębów. Badanie urządzeniem wykazało 1,5 promila alkoholu w jego organizmie.

23 sierpnia po godz. 22, policjanci interweniowali na miejscu uszkodzenia trzech ogrodzeń prywatnych posesji w miejscowości Wydrza w gminie Grębów.

Jak się okazało 30-letni mężczyzna kierując osobowym volkswagenem, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenia. Mundurowi znaleźli go siedzącego na trawniku, mężczyzna mówił niewyraźnie i czuć było od niego alkoholu. Badanie urządzeniem wykazało 1,5 promila alkoholu w jego organizmie.

Na miejscu zdarzenia policjanci zabezpieczyli ślady, wykonali dokumentację fotograficzną oraz ustalili świadków. Ustalono, że częściowemu zniszczeniu uległy przęsła betonowe i metalowe ogrodzeń oraz drewniany płot.

Pijany kierowca, trafił do policyjnej izby zatrzymań celem wyjaśnienia dokładnych okoliczności zdarzenia. Mężczyzna, wkrótce usłyszy zarzut popełnienia przestępstwa kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. 30-latkowi grozi kara pozbawienia wolności do lat 2, utrata uprawnień do kierowania pojazdami oraz wysoka grzywna. Mężczyzna będzie musiał też pokryć koszty strat, poniesionych przez właścicieli posesji.

