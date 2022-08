W sierpniu Liceum Ogólnokształcące w Nisku zakończy międzynarodowy projekt „Searching for Home” („Szukając domu”) realizowany w ramach programu Erasmus+ od listopada 2019 r. Niżańska szkoła od lat z sukcesem bierze udział w tym europejskim programie. Głównym założeniem i celem obecnie kończącego się projektu było pogłębienie wiedzy uczniów i nauczycieli na temat migracji jako części europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz większego zrozumienia dla procesów historycznych i socjologicznych mających miejsce w Europie.

Fundamentem projektu były trzy wymiany międzynarodowe zorganizowane przez szkoły partnerskie: koordynatora projektu Nase zakladni skola, z.u. (Czechy – październik 2021), Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso (Portugalia – kwiecień 2022) oraz LO im. Stefana Czarnieckiego w Nisku (maj 2022). W wymianach wzięli udział uczniowie i nauczyciele szkoły. W projekcie brała również udział szkoła z Irlandii – Coláiste Pobail Acla, która w związku z epidemią Covid-19 ograniczyła swój udział do działań online. Oprócz realizacji głównego założenia projektu, uczniowie rozwijali swoje umiejętności językowe oraz kompetencje interkulturowe. Końcowym produktem projektu jest „Exilopaedia” – książka zawierająca opisy znanych Polaków, Irlandczyków, Portugalczyków i Czechów, którzy osiągnęli sukces na emigracji. Teksty do książki przygotowali w języku angielskim uczniowie szkół partnerskich pod kierunkiem swoich nauczycieli. Koordynatorem projektu w Liceum w Nisku była nauczycielka języka angielskiego – Patrycja Pipska.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.lo.nisko.pl/ w zakładce Erasmus+ oraz na blogu projektu: twinspace.etwinning.net/98952/home.