Do poważnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło wczoraj po południu, na drodze krajowej nr 77, na odcinku pomiędzy Leżajskiem a Nową Sarzyną. Samochód osobowy zjechał z drogi do rowu, uderzył w betonowy przepust i dachował. Ranni zostali przewiezieni do szpitala.

– Wczoraj około godz. 14.30, policjanci leżajskiej komendy zostali skierowani na miejsce zdarzenia, do którego doszło na drodze krajowej nr 77, pomiędzy Leżajskiem a Nową Sarzyną. Jak wstępnie ustalono, 52-latek kierujący samochodem osobowym marki Suzuki zjechał do przydrożnego rowu, uderzył w betonowy przepust, a następnie pojazd dachował. Autem podróżowały trzy osoby, dwie z nich z obrażeniami trafiły do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – czytamy na stronie KPP w Leżajsku.

Funkcjonariusze leżajskiej komendy wykonali oględziny miejsca zdarzenia oraz uszkodzonego pojazdu. Zgromadzony materiał pozwoli na dokładne ustalenie przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Droga na tym odcinku była zablokowana. W związku z utrudnieniami zostały wyznaczone objazdy.