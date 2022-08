Beniaminek z Jarocina przerwał zwycięski marsz drużynie ze Zdziar. Na ostatni kwadrans gminnych derbów w lidze okręgowej, wszedł na boisko trener LZS Zdziary, Paweł Szafran, lecz były znakomity piłkarz „Stalówki” nie był w stanie odmienić losów tego spotkania.Gospodarze wygrali 2:1.

W najbliższej kolejce zespół trenera Artura Lebiody zmierzy się z Tanwią, z którą w ubiegłym sezonie przegrał walkę o mistrzostwo klasy A. Drużyna z Wólki Tanewskiej przystąpi do tego spotkania opromienioną wysokim zwycięstwem nad Unią Nowa Sarzyna. To pierwsza i jakże okazała wygrana Tanwi w historii ich występów w lidze okręgowej.

W Stalowej Woli rezerwy Stali podejmowały drugi zespół Siarki. Częściej przy piłce byli goście, ale zdecydowanie więcej sytuacji strzeleckich wypracowali sobie stalowcy. Wykorzystali tylko jedną. W 6. minucie do siatki trafił Szymon Grabarz.

Kolejne zwycięstwo odniósł Sokół Kamień. Kolejne trafienie dla spadkowicza z czwartej ligi zanotował Kacper Piechniak, który prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców.

W 4. kolejce lider z Kamienia pojedzie do Nowej Dęby. Stal nie przegrała jeszcze meczu i nie straciła jeszcze ani jednej bramki.

STAL II – SIARKA II 1:0 (1:0)

1-0 Grabarz (6)

STAL: Konefał – Pawłowski, Grasza, Pikuła, Szifer, Książek (86 Wojtusik), Pioterczak, Stępniowski, Omuru (68 Iskra), Mucha (73 Maj), Grabarz (46 Ziółkowski).

SIARKA: Pietryga – Krempa, Furman, Zbyradowski, Kosior, Tomaszewski, Sumara (68 O.Kuznetsov), Lis, Grudzień, Drożdżal (Y.Kuznetsov), Mróz.

Sędziował Dorian Dąbek (Radomyśl nad Sanem). Żółte kartki: Furman, Krempa, Kosior, Mróz.

JAROCIN – ZDZIARY 2:1 (1:1)

0-1 Sobiło (35), 1-1 Oleksak (45), 2-1 Tarka (54)

JAROCIN: Nowak – Wlizło, Drabik, Oleksak, Oczkowski – Muc (70 Dziura), Tarka, Dyba, Pławiak (89 Pliszka) – Socha (83 Golec), Ł.Szpyra (80 Seroka).

ZDZIARY: Płoskoń – Startek, Gnidec, Urbanik (75 Szafran), Cupak, Siudak, Gruszczyk, Kobylarz (70 J.Madej), M.Madej, R.Wojtas (65 P.Wojtas), Sobiło.

Sędziował Tomasz Kopeć (Jeżowe). Żółte Kartki: Oleksak, Tarka, Pliszka, Seroka, Pławiak.

TANEW – UNIA 8:1 (5:0)

1-0 K.Wołoszyn (11), 2-0 Wójcik (18), 3-0 Pałka (19), 4-0 Góreczny (32), 5-0 Dul (42), 6-0 Pałka (67), 7-0 Pieróg (69), 8-0 Pałka (79) – Półtorak (85)

TANEW: D.Wołoszyn – D.Kokoszka, K.Kokoszka, Wójcik, K.Wołoszyn (60 Chmielowiec), S.Kuczera (70 W.Kuczera), Dul, Pieróg, Łach (60 Małek), Pałka, Góreczny.

UNIA: Szczęch – Weremiński, Kostyra, Kucz (55 Romański), Jasiński (46 P.Kusy), Węglarz (55 Gałdyś), Półtorak, M.Kusy (90. B.Karwacki), Gnatek, Stępień, W.Karwacki.

Sędziował Dominik Kozioł (Stalowa Wola). Żółte kartki: K.Koszka, W.Kuczera.

W pozostałych meczach 3. kolejki:

San – ŁKS Łowisko 2:3 (0:2), Siuta (55), Pięta (88) – Cużytek (30, 32, 53), Pogoń – Azalia 2:0 (2:0), Bosak (10), R.Drożdżal (31), Junior – Stal ND 0:2 (0:1), Serafin (11), Ciździel (89), Stal Gorzyce – Transdźwig 1:4 (1:0), Świąder (30) – Stąporski (53, 64), Kabata (80), Dziuba (85), Sokół Kamień – Olimpia 3:0 (1:0), Sarzyński (45), Piechniak (66), Smusz (89).

4. kolejka, 27 sierpnia: Transdźwig – San (11), Unia – Azalia (17), Stal ND – Sokół (17), Zdziary – Stal g. (17), 28. sierpnia: Siarka II – Pogoń (11), Olimpia – Stal II (17), Tanew – Jarocin (17), Łowisko – Junior (17).