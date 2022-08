Trening od „A” do „Z”, czyli od aktywności do zdrowiaMimo lejącego się z nieba żaru, nie zabrakło chętnych do udziału w turnieju piłkarskim dla dzieci i młodzieży, który rozegrano 20 sierpnia na boisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem. Zawody były zwieńczeniem projektu Trening od „A” do „Z”, czyli od Aktywności do Zdrowia w Powiecie Niżańskim.

W turnieju zwyciężyła drużyna Orła Rudnik. Drugie miejsce zajęli młodzi piłkarze KS Podwolina, trzecia lokata przypadła zawodnikom Rotundy Krzeszów, a czwarta – Tanwi Wólka Tanewska.

Królem strzelców został Oliwier Łomotowski z Orła Rudnik. Statuetkę dla najlepszej zawodniczki turnieju odebrała Julia Kuprianowicz (KS Podwolina), natomiast najlepszym bramkarzem był Przemek Skalny (Rotunda Krzeszów).

Nagrody dla drużyn i wyróżniających się zawodników wręczyli wicestarosta niżański Adam Mach oraz prezes Orła Rudnik Adam Konior.

Zawody były zwieńczeniem projektu Trening od „A” do „Z”, czyli od Aktywności do Zdrowia w Powiecie Niżańskim, realizowanego przez MKS Orzeł Rudnik nad Sanem. Jego celem było upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu niżańskiego, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, promowanie codziennej aktywności fizycznej jako czynnika zapobiegającego wielu chorobom, propagowanie sportowej rywalizacji w duchu fair play, a także promocja powiatu niżańskiego jako miejsca sprzyjającego aktywności ruchowej oraz realizacji przedsięwzięć i wydarzeń sportowych.

W ramach projektu, w lipcu i sierpniu, dwa razy w tygodniu odbywały się otwarte treningi piłkarskie z grupą juniorów Orła Rudnik. Młodzież mogła poćwiczyć pod okiem profesjonalnego, licencjonowanego trenera. Projekt był skierowany do młodzieży z roczników 2005-2012, uczącej się na terenie powiatu niżańskiego.

– Celem tego przedsięwzięcia było zachęcenie młodzieży do czynnego uprawiania sportu. W wakacje uczniowie mają wolny czas, więc chcieliśmy zaproponować im udział w treningach piłkarskich. Każdy chętny mógł przyjść na obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem i na luzie pograć w piłkę, pobiegać, krótko mówiąc – pobawić się sportem – mówi Adam Konior, prezes Orła Rudnik.

Projekt był realizowany dzięki dofinansowaniu z Powiatu Niżańskiego, w ramach zadania „Wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej”.

– Warto wspierać takie inicjatywy. Każde przedsięwzięcie, które pozwala oderwać młodzież od telewizorów czy smartfonów i skłonić do aktywności fizycznej, jest niezwykle pożyteczne. Nie można patrzeć na takie zadania tylko przez pryzmat pieniędzy wydanych dzisiaj, bo efekty mogą być widoczne w przyszłości – mówi Adam Mach, wicestarosta niżański.