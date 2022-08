O niespodziankę postarali się w ostatniej kolejce 4 ligi piłkarze Sokoła Nisko. Beniaminek, po bardzo dobrej grze, wywiózł punkt ze stadionu Karpat Krosno.

– Gospodarze mieli przewagę, to fakt, ale i my pokazaliśmy, że potrafimy grać w piłkę. Z naszej strony nie było obrony Częstochowy, lecz nieustępliwa walka przez pełne 90 minut. Mieliśmy też swoje sytuacje strzeleckie. Bardzo ładnie z wolnego przymierzył Mistrzyk, ale na posterunku był bramkarz. Jestem dumny ze swojej drużyny, która grała na bardzo dużej intensywności, a przecież mierzyła się z zawodowcami. Większość piłkarzy Karpat żyje tylko z gry w piłkę – powiedział po meczu trener Sokoła, Paweł Wtorek.

Mecz w Krośnie sędziował Rafał Szydełko. Ten sam, który zasłynął niedawno z podyktowania 5 karnych i pokazania 3 czerwonych kartek w meczu 3 ligi, Stal – KS Wiązownica. W tym jednak meczu rzeszowski rozjemca postanowił nie karać zawodników wykluczeniem. Nie karać piłkarz Karpat…

Goście mieli pretensję do arbitra, że nie pokazał najpierw czerwonej kartki obrońcy Karpat za faul na Tosiu, który został sfaulowany, gdy wychodził na czystą pozycję, a później, że nie został wyrzucony z boiska inny gracz z Krosna po staranowaniu łokciem Bigasa.

– Moim zdaniem to były faule, po których sędzia powinien pokazać gospodarzom czerwone kartki. Bigas zalał się krwią, bo rozciął mu łuk brwiowy i Krzysiek był poza boiskiem 10 minut, bo tyle czasu opatrywał go medyk Karpat. Chciał dokończyć spotkanie, bo to walczak nie z tej ziemi, ale postanowiłem go zmienić, bo przecież liga nie kończy się na jednym meczu – mówi Paweł Wtorek.

KARPATY – SOKÓŁ NISKO 0:0

KARPATY: Krawczyk – Gul, Duda, Stasz, Baran (71 Fundakowski) – Gawle (89 Szafran), Król (46 Matofij), Jędryas, Kloc, Wajs – Dziadosz (84 Smoleń).

SOKÓŁ: K.Moskal – Toś, Gnatek, Stępień, Pyryt (83 Drelich) – F.Moskal, Dziopak (89 Janczyk), Bigas (79 Tabaka), Szewczyk, Chamera (69 Flis) – Mistrzyk.

Sędziował Rafał Szydełko (Rzeszów). Żółte kartki: Stasz, Gul – Stępień, Mistrzyk. Widzów 400.

W pozostałych meczach 2. kolejki: Sokół KD – Cosmos 0:2 (0:0), Lechia – Izolator 0:0, Wólczanka – Stal Ł. 1:0 (0:0), Korona – JKS 0:2 (0:1), Igloopol – Polonia 6:3 (2:1), Stal II M. – Skołoszów 7:0 (3:0), Wisłok – Legion 4:1 (0:1).