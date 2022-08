Od kilku lat w różnych miastach Polski przyjmowane są uchwały krajobrazowe. Uchwała krajobrazowa to dokument określający zasady umieszczania w przestrzeni publicznej nośników reklamowych, elementów małej architektury i ogrodzeń. Czy Stalowa Wola powinna mieć taki dokument? Interpelację w tej sprawie przygotował radny Dariusz Przytuła.

– Uchwała krajobrazowa może mieć swoje strefy i podobszary określające zasady sytuowania urządzeń reklamowych. Tak jest w wielu miastach w Polsce. Przedsiębiorcy powinni mieć też dwuletni okres na dostosowanie tablic i urządzeń reklamowych zgodnie, z tzw. uchwałą krajobrazową. Przedsiębiorcy zainteresowani sytuowaniem reklam na terenie miasta mieliby obowiązek sprawdzać, jaka forma i gabaryt nośnika reklamowego są dozwolone w danej strefie. Przepisy takie pozwolą na uporządkowanie i upiększenie takich miejsc jak „Rynek Rozwadowski” – pisał w interpelacji radny Dariusz Przytuła.

Radny zauważył, że nowo powstałe sklepy czy kawiarnie w Rozwadowie umieszczają szyldy estetyczne i dopasowane do piękna rynku. Zdaniem radnego są też reklamy i szyldy, które szpecą to miejsce, podobne efekty wywołują umieszczane na nowo postawionych lampach naklejki i ogłoszenia.

Magistrat przygotował w tym temacie obszerną odpowiedź, z treści której wynika, że uchwalenie takiej uchwały wiąże się z szeregiem działań, które należy podjąć. A wśród nich m.in. podanie jej treści do wiadomości publicznej, zasięgnięcie opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska o projekcie uchwały krajobrazowej, uzgodnienie projektu uchwały z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, zasięgnięcie opinii właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej, marszałka województwa.

Ponadto uchwała reklamowa obligatoryjnie dotyczy całego obszaru gminy, z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalonych przez inne organy niż ministra właściwego do spraw transportu. Oznacza to, że nie jest możliwe uchwalenie jej tylko dla wybranych fragmentów gminy. Pomimo obowiązku przyjęcia uchwały reklamowej dla całej gminy nie oznacza to, że na całym jej obszarze muszą obowiązywać jednolite regulacje. Uchwała reklamowa może przewidywać różne regulacje dla różnych obszarów gminy, określając w sposób jednoznaczny granice tych obszarów.

– Wskazana uchwała ma zastosowanie nie tylko do planowanych inwestycji, ale także powinna określać „warunki i termin dostosowania istniejących w dniu jej wejścia w życie obiektów małej architektury, ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i warunków w niej określonych, nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały”. Ponadto wójt, burmistrz lub prezydent miasta wymierza karę pieniężną podmiotowi, który umieścił tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe niezgodne z przepisami uchwały. Przyjęcie nowych uregulowań prawnych wiąże się z potrzebą zatrudnienia osób, które zajmowałyby się kontrolowaniem przestrzegania zapisów uchwały, prowadzeniem postępowań administracyjnych w zakresie egzekwowania należności – czytamy w odpowiedzi.

Decyzja jak informuje magistrat o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowej uchwały wymaga szczegółowej analizy dokumentów planistycznych i strategicznych celem ustalenia obecnych regulacji w mieście w zakresie sytuowania reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury oraz przeprowadzenia inwentaryzacji, dzięki której pozyska się dane w zakresie liczby, rodzaju i lokalizacji reklam. Wskazane byłoby także przeprowadzenie konsultacji społecznych czy mieszkańcy aprobują podjęcie działań na rzecz przygotowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

– Dodatkowo nadmieniam, że obszar „Rynku Rozwadowskiego” objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rozwadów w Stalowej Woli. Wprowadzony jest zakaz umieszczania reklam wolnostojących oraz innych urządzeń reklamowych, przesłaniających zabytkowe elewacje budynków – wyjaśnia magistrat.