Resort obrony narodowej wprowadza program stypendialny dla studentów uczelni cywilnych, zainteresowanych powołaniem do zawodowej służby wojskowej.

O stypendium w kwocie 2 280 złotych ubiegać mogą się studenci wszystkich uczelni cywilnych oraz wyższych seminariów duchowych i stołecznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Aby uzyskać finansowe wsparcie studenci zainteresowani powołaniem do zawodowej służby wojskowej zdobywający wiedzę i umiejętności na kierunkach wskazanych przez MON mają czas na złożenie wniosku do 31 sierpnia. Wniosek o przyznanie stypendium składany jest do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Kierunki techniczne oraz inne wskazane przez MON jako wartościowe dla armii, to: rachunkowość, finanse i rachunkowość, finanse rachunkowość i ubezpieczenia, finanse i bankowość, zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, obronność, administracja, prawo, informatyka, elektronika, elektrotechnika, telekomunikacja, automatyka, robotyka, mechatronika, lotnictwo, energetyka, lekarski, lekarsko-dentystyczny, weterynaria, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, analityka laboratoryjna, analityka medyczna, farmacja, psychologia, biochemia, biologia, diagnostyka laboratoryjna, fizjoterapia, fizyka, zdrowie publiczne, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, logistyka medyczna, organizacja i zarządzanie ochroną zdrowia, dziennikarstwo, komunikacja społeczna (public relations), komunikacja strategiczna, politologia, medioznawstwo, logistyka, optoelektronika, stosunki międzynarodowe, geodezja, kartografia i geoinformatyka, teleinformatyka, cybernetyka, systemy informacyjne w bezpieczeństwie, zarządzanie kryzysowe, logistyka i transport, cyberbezpieczeństwo, budownictwo, budownictwo zrównoważone, eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej, gospodarka przestrzenna, inżynieria geoprzestrzenna, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, mechanika i budowa maszyn, nawigacja, inżynieria bezpieczeństwa, chemia, matematyka i teologia.

Link do rozporządzenia MON:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000144701.pdf