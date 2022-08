Strażacy ochotnicy z Kępia Zaleszańskiego mają nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Choć wóz ma już za sobą niejedną akcję, nowym właścicielom na pewno długo i dobrze posłuży.

Mowa tu o samochodzie Star Man 14.227 ze zbiornikiem na wodę o pojemności 2000l i środka pianotwórczego 200l. Pojazd początkowo rozpoczął karierę w JRG 2 Stalowa Wola jako ,,pierwszy wyjazd”, w 2016 roku przekazany został do OSP Kotowa Wola gdzie służył do sierpnia tego roku, skąd następnie przekazany został do sąsiedniej jednostki w gminie Kępie Zaleszańskie.



Nowy dla strażaków z Kępia Zaleszańskiego wóz, zastąpił Stara 200, który z kolei przekazany zostanie do innej jednostki w powiecie.