Zdaniem wielu z nas czas biegnie za szybko i oto znów zbliżamy się do końca pięknych chwil wakacyjnej beztroski. Janowiecki park to fantastyczne miejsce, gdzie można trochę ten czas oszukać i spędzić go w pięknym świecie przyrody i baśni.

Upływ czasu bardzo wyraźnie widać w Magicznych Ogrodach. Wraz z kolejnymi porami roku zmienia się przyroda i jej barwy. Ale nieodmiennie jest tam pięknie.

Czas w Ogrodach płynie w innym rytmie niż ten na zewnątrz.

Rodzinny Park Tematyczny

Goście Magicznych Ogrodów przyjeżdżają do Trzcianek tak po prostu i na miejscu przekonują się, że to miejsce, w którym wiek nie ma wielkiego wpływu na świetną zabawę. Dobrze się tu czują i dwuletnie dzieci i nastolatkowie. Znajdują wiele miejsc gdzie dzieci i rodzice mogą wspólnie korzystać z unikalnych atrakcji. Zjeżdżać z Krasnoludzkiej Wieży Prób, pływać na Tratwach, pokręcić się na Karuzelach uruchamianych siłą mięśni Tatusiów albo Dziadków. Czeka też na nich fascynujące 400 metrów Mostów w koronach Drzew z różnymi przeszkodami. Kiedy poczują, że potrzebują odpoczynku, mogą wybrać jeden z wielu leżaków albo ławeczek i oddać się relaksowi. Rodzice cieszą się z radości swoich pociech a one mogą korzystać z każdej chwili dzieciństwa. Ciesz się chwilą…

Przyroda i baśń

Rodzinny Park Tematyczny w Trzciankach jest miejscem niezwykłym z wielu powodów. Próżno szukać tak pięknego połączenia: ogrodu, który porasta blisko milion roślin, z autorską baśnią. Wszystko w pobliżu Janowca i Kazimierza Dolnego. Na 18 hektarach szemrzą wodospady i strumyki, rosną piękne kwiaty, przechadzają się Krasnoludy, Bulwiaki i Mordole. Możesz je spotkać tylko tu! Kiedy spaceruje się po wygodnych alejkach ogrodowa baśń daje się poznać. Na 15 tematycznych krainach zaciekawiają oryginalne atrakcje, zbudowane z naturalnych materiałów. Mali goście bardzo chętnie chodzą tu na bosaka. W wolnych chwilach rozmawiają z Mamą lub Tatą o ważnych sprawach – na przykład dlaczego warto czytać baśnie.

Muzyczne Ogrody

Janowiecki park czeka na gości codziennie od 10:00 do 19:00 i proponuje odwiedzającym dużo małych, pięknych i wzruszających zdarzeń. Niemała część z nich ma związek z muzyką. Od dawna słychać tu bębny stworzone ze smoczego kciuka, od niedawna słychać głos smoka. Wydobywa się on z Dragana, drewnianego instrumentu z głową smoka. Umilać czas będzie Wróżka Lilija, która zaśpiewa między innymi piosenki związane z Magicznymi Ogrodami. Co jakiś czas na głos czytany będzie „Baśnik”. W tych miłych zdarzeniach nie może oczywiście zabraknąć Mordoli. Dokładnie pięciu Mordoli. Najbliższy weekend 27 i 28 sierpnia to ich święto!

www.magiczneogrody.com

www.facebook.com/magiczneogrodyjanowiec

www.instagram.com/magiczne_ogrody

https://pl.wikipedia.org/wiki/Magiczne_Ogrody