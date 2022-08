Msza święta dziękczynna w intencji rolników, ceremoniał dożynkowy, konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, występy artystyczne, stoiska KGW, konkurencje i zabawy ruchowe – tak w skrócie wyglądały Gminne Dożynki w Rzeczycy Długiej.

W niedzielę 22 sierpnia w Rzeczycy Długiej w gminie Radomyśl nad Sanem odbyło się gminne święto plonów.

– Dożynki to jedno z najpiękniejszych świąt nie tylko dla rolników, ale także dla każdego mieszańca wsi. Wyrażamy w ten dzień radość z zebranych po ciężkiej pracy plonów. Chciałoby się powiedzieć, że dobrze byłoby odpocząć po żniwach, ale jak wiemy praca w gospodarstwie rolnym nie kończy się wraz ze zbiorem zbóż. Niemniej jednak to właśnie zboże zebrane latem jest ukoronowaniem ciężkiej pracy rolnika, z niego powstaje chleb, będący symbolem dostatku i sytości. Z niego powstają też na dzień święta plonów wieńce dożynkowe, w których zawiera się nie tylko radość z pomyślnie zakończonych żniw, ale także wdzięczność za udane zbiory. W tych wieńcach tli się też tęsknota, do pielęgnowania narodowej tradycji. O przywiązaniu do narodowych obrzędów niech świadczy fakt, że dożynki istnieją już w naszej narodowej tradycji od pięciu stuleci – mówił Jan Pyrkosz, wójt gminy Radomyśl nad Sanem.

Wieńce dożynkowe na niedzielną uroczystość przygotowało 14 grup wieńcowych: z Chwałowic, Chwałowic Popowic, Witkowic, Antoniowa, Pniowa, Dąbrówki Pniowskiej, Orzechowa, Radomyśla nad Sanem, Żabna, Woli Rzeczyckiej, Dąbrowy Rzeczyckiej, Kępy Rzeczyckiej, Rzeczycy Długiej, Rzeczycy Okrągłej.

– Pięknie wykonane wieńce dożynkowe utkane z ziół, ze zbóż, warzyw, owoców, kwiatów – to symbol ciężkiej pracy rolnika. Bardzo pragnę podziękować wszystkim państwu, którzy dbają o polską ziemię, szanując ją, uprawiając ją. Pokazujecie swoją pracą, że warto, że szanujecie polskość i dbacie o polską tradycję, o swoje korzenie – mówiła Kamila Piech, radna Sejmiku Wojewódzkiego Podkarpackiego.

Na niedzielne spotkanie organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, były występy artystyczne, pyszne jadło, zabawy dla dzieci oraz wieczorne koncerty.

Nie zabrakło również konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W tym roku 1 miejsce otrzymał wieniec z Woli Rzeczyckiej.

