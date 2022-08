– Dożynki trwają około dwóch miesięcy. To około 60 dni ciężkiej pracy, pracy w znoju, w kurzu, w wielkich temperaturach, gdzie polscy rolnicy pozyskują zboża różnego rodzaju oraz zioła. To właśnie oni dbają o to żeby nam nigdy nie zabrakło chleba. Drodzy rolnicy my dzisiaj chylimy czoła i dziękujemy za wasz wielki wkład, wielką pracę na rzecz rozwoju naszych małych ojczyzn – mówił podczas XXII Dożynek Gminnych w Turbi Paweł Gardy, wójt gminy Zaleszany.