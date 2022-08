Niezwykły mural powstał na ścianie budynku przy ul. Buli w Ulanowie. Obraz odwzorowuje słynny pomnik „Armii Błękitnej” dłuta pochodzącego z flisackiego miasteczka artysty Andrzeja Pityńskiego. Uroczystość odsłonięcia malowidła miała miejsce 15 sierpnia, w 102. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej.

Pomnik „Armii Błękitnej” został odsłonięty 14 sierpnia 1998 roku przy placu Grunwaldzkim w Warszawie. Dzieło urodzonego w Ulanowie rzeźbiarza Andrzeja Pityńskiego to niezwykły monument. Artysta po raz pierwszy zastosował nowatorską technikę barwienia wykonanego z brązu pomnika. Rzeźba przedstawia wyłaniających się z fal morza, szarżujących żołnierzy generała Józefa Hellera. Słynna 70-tysięczna Armia Błękitna sformowana w 1917 roku we Francji z ochotników polonii brała udział w walkach polsko-ukraińskich w Galicji Wschodniej i na Wołyniu. We wrześniu 1919 roku armię przeformowano i włączono w szeregi Wojska Polskiego. Jednostki te walczyły w wojnie polsko-bolszewickiej, wydatnie przyczyniając się do zwycięstwa nad sowiecką agresją.

Mural przedstawiający odwzorowanie warszawskiego pomnika powstał w Ulanowie dzięki inicjatywie Fundacji Patriotycznej im. Andrzeja Pityńskiego przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej, w ramach rządowego programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej.” To już drugi mural oparty na twórczości Andrzeja Pityńskiego, którym szczyci się Ulanów. W ubiegłym roku na ścianie budynku Gminnego Centrum Kultury został odsłonięty wizerunek słynnego „Mścicela”, pomnika przedstawiającego polskiego rycerza znajdującego się na Cmentarzu Weteranów Armii Polskiej w Amerykańskiej Częstochowie w Doylestown w Pensylwanii. Aurorami obu murali są częstochowianin Michał Czerko i pochodzący z Rudnika nad Sanem Michał Mach.

Poniedziałkowe uroczystości w Ulanowie rozpoczęły się od mszy świętej odprawionej w intencji ojczyzny. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II nastąpiło odsłonięcie muralu. Uczestniczyli w nim: wicestarosta niżański Adam Mach, Adam Pawluś starosta jasielski, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Niżańskiego Magdalena Hasiak, burmistrz Ulanowa Stanisław Garbacz, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej prof. Jan Draus, dr Witold Zych autor książki o mistrzu Pityńskim i dr Mirosław Surdej z IPN. Nie zabrakło też grup rekonstrukcyjnych „Wir” z Biłgoraja i AK „Ordon” z Łańcuta, członków Bractwa Flisackiego pw. św. Barbary w Ulanowie oraz harcerzy z drużyny „Eldorado”. Licznie przybyli też mieszkańcy Ulanowa.

Następnie uroczystości przeniosły się do Gminnego Centrum Kultury, gdzie w koncercie wystąpił Chór Ulanowski i dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Prelekcje wygłosili również prof. Jan Draus i dr Witold Zych.

Na koniec zaproszeni gości zwiedzili Muzeum Rzeźby Andrzeja Pityńskiego, które znajduje się w zrekonstruowanym domu rodzinnym artysty, niedaleko portu rzecznego nad Sanem. W muzeum można obejrzeć wykonane w brązie rzeźby kameralne, medale okolicznościowe, prace plastyczne, szkicowniki oraz przepiękne rysunki wykonane węglem.

Autor: Bartłomiej Pucko

