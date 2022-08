Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku zachęca do wzięcia udziału w grze miejskiej – „Literatu(g)ra, która rozegrana zostanie w sobotę, 20 sierpnia. Start godzina 10.30. Dla zwycięzców przewidziano nagrody w postaci bonów.

Organizatorem gry miejskiej jest Stowarzyszenie „Nowe możliwości” i Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku. Gra ta ma na celu zapoznanie z literaturą i dobrą zabawę na świeżym powietrzu. Mogą w niej brać udział osoby, które zarejestrowały się w MBP w Nisku oraz osoby, które zarejestrują się w dniu rozpoczęcia gry – jednak tylko w przypadku wolnych miejsc. Zmagać się ma od 3 do 6 drużyn, liczących 2-3 graczy. Decydująca jest kolejność zgłoszeń.

Punkt startowy i końcowy gry znajduje się na terenie PSP nr 5 w Nisku. Toczy się ona w normalnym ruchu miejskim i rozpocznie się odprawą dla uczestników, która odbędzie się w punkcie startowym gry po rozdaniu wszystkim uczestnikom kart. Odbierając kartę do gry drużyna zgadza się na warunki i potwierdza, że zapoznała się z jej zasadami. Każdy zespół w momencie rozpoczęcia gry otrzyma kopertę z zawartością – kartą do gry oraz mapą terenu. Do wykonania jest 6 zadań, których przebieg kontrolowany jest przez animatorów, którzy są osobami wcielającymi się w postacie ze świata gry. Każdy animator posiada zadanie do wykonania, które przekazuje drużynie po jej dotarciu do punktu. Punkty pilnowane przez animatorów znajdują się na terenie Niska i są oznaczone na mapie. Kolejność wykonywania zadań na trasie gry jest określona indywidualnie dla każdej drużyny.

Zabawa zakończy się 20 sierpnia 2022 r. o godz. 13 ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród zwycięzcom.

Nagrodą za I miejsce jest bon do Galerii VIVO! o wartości 300 zł dla całej drużyny. Nagroda za II miejsce to bon o wartości 200 zł dla całej drużyny. Nagroda za III miejsce to bon o wartości 100 zł dla całej drużyny. Pozostali uczestnicy otrzymają od organizatorów upominki.

Karty zgłoszeń i wymagane zgody jak również regulamin dostępne są na stronie www.mbp.nisko.pl i w punkcie rejestracji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nisku ul. Tysiąclecia 12 a.