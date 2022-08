W najbliższą sobotę, tj. 20 sierpnia, w Stalowej Woli będzie można składać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy w sprawie zwiększenia renty socjalnej.

Prawo do renty socjalnej mają osoby, które nie mogą pracować ze względu na stan zdrowia. Warunkiem jest orzeczenie przez ZUS całkowitej niezdolności do pracy, która powstała przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki do 25 roku życia.

Projekt ustawy zakłada podniesienie renty socjalnej do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 3010 zł brutto.

– Od kwietnia tego roku zbierane są podpisy pod obywatelskim projektem ustawy, którego autorką jest pani poseł Iwona Hartwich. Projekt ten zakłada, że renta socjalna, która wynosi obecnie 1217,98 zł zostanie podniesiona do minimalnej krajowej. To znaczy, że według tego projektu wynosiłaby 2363,56 zł – mówi Jakub Kopyto.

Aby obywatelski projekt ustawy można było złożyć w Sejmie, jego inicjatorzy muszą zebrać co najmniej 100 tys. podpisów popierających go osób.

– Chciałabym zachęcić mieszkańców Stalowej Woli do składania swoich podpisów pod obywatelskim projektem ustawy. Zbieranie tych podpisów odbędzie się w sobotę w godz. od 9 do 11 przed budynkiem Poczty Polskiej na ul. Poniatowskiego. Projekt ten pozwoli wzmocnić sytuację osób z niepełnosprawnościami. Dajmy tym ludziom szansę – mówi Sara Portka, mieszkanka Stalowej Woli.

Podpisy można również składać w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” przy ulicy Czarnieckiego 3 w Stalowej Woli.

