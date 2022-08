Gmina Janowiec, nazywana polską Toskanią, to jedna z najbardziej nasłonecznionych części Polski. Błękitne niebo i postrzępione, bajkowe chmurki sprawiają gościom wyjątkową radość.

Magiczne Ogrody Janowiec to jedyny w Polsce rodzinny park tematyczny, zbudowany na podstawie autorskiej baśni. Leży w pobliżu malowniczego Kazimierza i Janowca, nad którym unosi się jeden z największych zamków dawnej Polski. Na 18 hektarach rośnie tu milion kwiatów, krzewów i drzew. Wśród nich absolutnie wyjątkowe tulipany. Oprócz tulipanów, które kwitną mniej więcej do połowy maja, czarują tu piwonie, róże Kordesa, budleje, lawenda, hortensje czy fiołki. Rosną tu też rośliny miododajne, jak budleje czy perowskia łobodolistna. Podczas spaceru można się natknąć na pergole.

Kiedy spaceruje się wśród tych pięknych kwiatów i czuje ich zapach, można zbliżyć się do tajemnicy tego miejsca, poczuć, że to baśń nas wciąga.

Słoneczne Ogrody

Piękna pogoda sprawia, że Magiczne Ogrody są miejscem gdzie czas płynie w swoim tempie. Rośliny czarują kolorami, szemrzące strumyki wprawiają w nastrój relaksu. Kiedy jest ciepło, można skorzystać z dużej ilości źródeł wody w parku. Oprócz strumyków są tu wodospady, staw z tratwami i z Magiczną Fontanną. Jest Wodny Świat czyli plaża z możliwością pluskania w wodzie. W kilku miejscach stoją wodne kurtyny, które zraszają drobnym, wodnym pyłem. Na prawdziwych śmiałków czekają kubełki z zimną wodą, które orzeźwią nawet kamienny pomnik.

Są także strefy cienia. Znajdziemy je w restauracjach i w zagajniku. Młodsi goście mogą schować się w podziemnych tunelach.

Nazwa rodzinny park tematyczny oznacza, że najważniejszymi jego gośćmi są Mamy, Tatusiowie i dzieci. Cała oferta skierowana jest właśnie do nich. Unikalne atrakcje angażują wszystkich. Karuzele napędzane ojcowską siłą mięśni. Smocze Łodzie, które wznoszą się do nieba, Krasnoludzka Wieża Prób czyli kilkunastometrowa zjeżdżalnia. Całe rodziny korzystają też z kolejki w Kwiatowej Dolinie i z Mostów w Koronach Drzew.

Po wielu godzinach wysiłku z radością korzysta się z miejsc relaksu. Wtedy też może zacząć się prawdziwa rozmowa, która buduje więzi rodzinne. To wspaniały moment, żeby cieszyć się chwilą. Magiczne Ogrody czekają, szykuje się piękny czas.

Muzyka Magicznych Ogrodów

Sierpień w parku to czas niezwykłej muzyki. W tym tygodniu od środy do piątku na scenie w Kwiatowej Dolinie śpiewać będzie wróżka Lilia. W tym samym miejscu czytany będzie „Baśnik Magicznych Ogrodów”. Nieco później na Dziedzińcu pojawi się Krasnolud Wyrwipałka i jego magiczne przedmioty. W Grodzie Krasnoludów usłyszeć będzie można kryształową harfę i Dragana czyli smocze Didgeridoo. W sobotę i niedzielę park ogarnie Mordolove szaleństwo! Przez cały dzień będzie mnóstwo tańców, gier i zabaw z aż pięcioma Mordolami w roli głównej! O 13:00 i 16:00 odbędzie się wydarzenie główne „Tańce Mordolańce i kuglarskie szaleństwo z Krasnoludem Wyrwipalką”.

