Wygrywając dwumecz barażowy z Jeziorakiem Chwałowice, drużyna Klubu Sportowego Jarocin zapewniła sobie w sezonie 2021/22 historyczny awans do ligi okręgowej.

W zakończonych w czerwcu rozgrywkach klasy A grupa I z pierwszego miejsca bezpośrednio do „okręgówki” awansowała Tanew Wólka Tanewska – 69 pkt (23 zwycięstwa – 0 remisów – 3 porażki, br. 93:35). Jarocin zgromadził 7 punktów mniej (20-2-4, br. 87:39) i w barażach rywalizował o piątą ligę z Jeziorakiem Chwałowice.

6 sierpnia 2022 roku, 27-letni KS Jarocin zadebiutował w lidze okręgowej, odnosząc zwycięstwo nad ŁKS-em Łowisko 1:0. Bramkę na wagę trzech punktów zdobył Andrzej Pławiak.

Snajper Łukasz Szpyra

Sezon 2021/22 drużyna z Jarocina rozpoczęła wyjazdowym zwycięskim meczem rundy wstępnej Pucharu Polski na szczeblu podokręgu z Advitem 6:5. Dwie bramki zdobył Łukasz Szpyra, jak się później okazało najlepszy strzelec zespołu.

Podopieczni trenera trenera Artura Lebiody zainaugurowali ligowe rozgrywki w Jeżowem. Pokonali Spartę 3:0 (Szpyra 2 i Łukasz Socha z rzutu karnego). Tydzień później wygrali w domu z Rotundą Krzeszów 3:1 (Szpyra, Maziarz, Socha). Kolejnym rywalem był stalowowolski San, ale nie w spotkaniu o ligowe punkty, lecz w kolejnej fazie PP. Po 90. minutach był remis 2:2 (Szpyra, Tarka). Awans zapewnili sobie W konkursie rzutów karnych (3:2). Także trzy tygodnie później triumfowali na stadionie Sanu, wygrywając mecz w lidze 4:1 (Tarka 3, Szpyra), a wcześniej w dwóch innych meczach o mistrzostwo klasy A pokonali w Jelnej Francesco 5:4 (Tarka 2, Szpyra, Socha), Staromieszczankę u siebie 6:1 (Tarka 3, Szpyra 2, Seroka).

W każdym z tych 7 meczów na listę strzelców wpisywał się Łukasz Szpyra. Zdobył w nich 10 bramek.

Zadyszka pod koniec rundy jesiennej

W końcu przyszła porażka. W Pucharze Polski ze Zdziarami 2:4 (Pławiak, Golec) i od tego momentu zespół z Jarocina mógł się skoncentrować już tylko na występach w lidze. No i na początek, po wypadnięciu za burtę Pucharu Polski, rozgromił na swoim stadionie zespół z łukowej 9:2 (Socha 3, Szpyra 2, Tarka 2, Pławiak, Golec).

W następnym jednak meczu stracił w rozgrywkach pierwszy punkt. Zremisował w Hucisku z Sokołem 2:2 (Szpyra, Tarka). Dwa kolejne potyczki rozstrzygnął na swoją korzyść, ale nie były one już tak wyraźne, jak te wcześniejsze. Z Podwoliną wygrał w domu 1:0, zdobywając bramkę pięć minut przed końcem meczu z rzutu karnego (Socha), a w Łętowni z Advitem 2:1 (Pławiak, Tarka). O tym, że piłkarze z Jarocina obniżyli loty pokazały trzy następne spotkania. Z Retmanem zremisowali w domu 1:1 (Golec), a później wracali bez punktów z Wólki Tanewskiej, gdzie przegrali 1:2 (gol samobójczy) i z boiska Podlesianki, której ulegli 0:2.

W ostatnim meczu rundy jesiennej pokonali Czarnych Sójkowa 2:0 (Socha, Pławiak), kończąc rundę jesienną ze stratą 7 „oczek” do Tanwi. Najlepszym strzelcem zespołu był Łukasz Szpyra – 20 goli. Kamil Tarka zdobył 13 bramek, a Łukasz Socha 9.

Liderzy punktów nie tracą

Jeszcze lepiej prezentowała się drużyna trenera Artura Lebiody w rundzie rewanżowej. Rozpoczęła ją od zwycięstwa nad Spartą Jeżowe 6:3 (Szpyra 2, Pławiak 2, Tarka 2). Zwycięska passę kontynuowali piłkarze z Jarocina w kolejnych dziewięciu meczach. Francesco Jelna pokonali u siebie 6:0 ((Szpyra 3, Drabik, Chudy, Dziura), Staromieszczankę na wyjeździe 4:1 (Szpyra 2, Dziura, Socha), Łukową na jej boisku 6:1 (Szpyra 2, Drabik 2, Pławiak, Oczkowski), Rotundę w Krzeszowie 3:0 (Pławiak, Tarka, Socha), Sokół Hucisko 1:0 (gol samobójczy), San Stalowa Wola 6:2 (Szpyra 4, Pławiak, Socha), Podwolinę w delegacji 3:2 (Drabik, Pławiak, Chudy), Advit w domu 5:4 (Szpyra 2, Tarka 2, Seroka) i Retmana w Ulanowie 2:0 (Szpyra, Tarka).

Świetnie prezentowała się drużyna z Jarocina, ale i Tanew wygrywała w tym czasie, co leci i na trzy kolejki przed końcem sezonu na czele tabeli znajdował się zespół z Wólki Tanewskiej, który miał na swoim koncie 63 pkt, a KS Jarocin był drugi – 59 pkt.

Zaczarowana bramka Tanwi

4 czerwca KS Jarocin podejmował Tanew. Gdyby wygrał, przewaga drużyny z Wólki Tanewskiej stopniała do jednego punkciku i sprawa mistrzostwa oraz awansu rozstrzygnęłaby się w dwóch ostatnich kolejkach.

Początek był obiecujący dla gospodarzy, bo w 23. minucie objęli prowadzenie po rzucie rożnym i trafieniu Łukasza Szpyry. Jarocin złapał wiatr w żagle i wypracował sobie przed przerwą jeszcze wiele znakomitych okazji, po których powinny paść kolejne bramki. Nie padła ani jedna. Piłka 4 razy odbijała się od słupka i 2 razy od poprzeczki bramki zespołu Tanwi! Po przerwie obraz gry zmienił się diametralnie. W 58. minucie goście zdobyli wyrównującą bramkę, później drugą, trzecią i po meczu to oni rozpoczęli na środku boiska taniec radości. Tym zwycięstwem zapewnili sobie bezpośredni awans do „okręgówki”, a piłkarzom z Jarocina pozostawało rozegrać jeszcze dwa mecze w lidze, którego niczego nie mogły już zmienić na szczycie tabeli i przygotować się do baraży.

W przedostatniej kolejce drużyna Artura Lebiody wygrała z Podlesianką 2:1 (Golec, Chudy), a rozgrywki zakończyła porażką w Sójkowej 3:5 (Szpyra, Oczkowski, Pliszka).

W dwumeczu barażowym z Jeziorakiem Chwałowice, który zajął drugie miejsce w grupie I za Juniorem Zakrzów.

KS Jarocin dwukrotnie wykazał swoją wyższość w barażach. Na wyjeździe wygrał 3:2 (Chudy 2, Tarka), u siebie 2:0 (Oleksak, Tarka) i po raz pierwszy w krótkiej, bo zaledwie 27-letniej historii klubu, awansował do ligi okręgowej.

Najlepszym strzelcem zespołu w sezonie 2021/22 został Łukasz Szpyra – 38 goli.

KS Jarocin

Rok założenia: 1985. Barwy żółto-zielone.

Zarząd klubu: prezes – Agnieszka Pliszka, wiceprezes Konrad Pliszka, skarbnik – Adam Szczębara, sekretarz – Mikołaj Węgliński, członkowie – Jan Oleksak, Kamil Śnios.

Trener Artur Lebioda, kierownik drużyny Kamil Śnios.

Sponsorzy: Gmina Jarocin, Starostwo Powiatowe – Powiat Niżański, zastępca wójta – Adam Kata, Flexipower Group, Ministerstwo Sportu i Turystyki.