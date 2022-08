– Wszystko, co w życiu robiła, robiła to dla Polski – napisał prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników uroczystości pogrzebowych kapitan Marii Mireckiej-Loryś „Marty”, pochodzącej z Ulanowa i mieszkającej przez lata w Racławicach k. Niska, wielkiej i niezłomnej polskiej patriotki. 17 sierpnia urna z jej prochami spoczęła na Starych Powązkach, w grobie jej brata, Leona Mireckiego.